Torres confía en que las comunidades se comprometan con el reparto de menores migrantes

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confía en que las comunidades autónomas que participan este jueves en la sectorial de Inmigracion den una respuesta "conjunta, solidaria y comprometida" en la distribución entre territorios de los menores migrantes que llegan solos a las Islas Canarias.



"Yo quiero empezar esta reunión optimista, vamos a ver cómo termina, pero espero que la respuesta no sea poner un muro, no sea decir: 'los menores que se queden en los territorios a donde llegan'", ha indicado Torres a su llegada a la Conferencia Sectorial de Inmigración que se celebra este jueves presidida por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.



Ha recordado que la atención a los mayores inmigrantes es una competencia del Estado, mientras que la atención a los menores no acompañados es competencia de las comunidades autónomas y el foro en el que se acuerda la distribución de estos menores por territorios no es en la sectorial de inmigración, sino en la de Derechos Sociales.



Torres ha confiado en que en la reunión de hoy todos los territorios pongan sobre la mesa una respuesta "conjunta, solidaria, comprometida, tendiendo la mano y dando una respuesta desde sus territorios, tanto la inmigración de mayores como la de los menores no acompañados".



Ha dicho que espera que todas las comunidades salgan de la reunión diciendo que comparten con el Ministerio de Inclusión y el Gobierno de España una propuesta de respuesta a la inmigración, sobre todo de menores no acompañados.



Canarias vive una situación complicada, con cifras récord de llegadas de migrantes y con la "problemática" que conlleva la distribución de los menores extranjeros no acompañados que han llegado a las islas.



Actualmente, en Canarias permanecen 2.400 migrantes adultos, que ocupan el 40 % de las 6.000 plazas disponibles en la red de acogida de las islas, y se han realizado unos 14.000 traslados a la Península que han descongestionado los recursos del archipiélago, con la excepción de los menores.



Canarias tutela, además, a unos 4.700 niños y adolescentes africanos no acompañados, más del doble de los que tenía a su cuidado antes del verano, y lleva años reclamando una reforma legal que obligue al Estado y al resto de autonomías a compartir esa responsabilidad porque los mecanismos voluntarios de solidaridad no han funcionado.



Torres, que fue presidente del Gobierno de Canarias, ha confiado en que de la reunión de hoy salga un compromiso compartido de todas las comunidades autónomas y también las ciudades autónomas, para responder de manera conjunta y con una "solidaridad obligatoria" al fenómeno migratorio.



"Tanto los mayores como los menores no acompañados que llegan a las costas de nuestro país, llegan al país en su conjunto y llegan a toda la Unión Europea por lo que no puede ser que se queden exclusivamente en los territorios a donde llegan", ha subrayado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es