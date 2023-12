GOD SAVE THE QUEEN EN EL TIO PEPE FESTIVAL

GOD SAVE THE QUEEN EN TIO PEPE FESTIVAL.

Una cita para recordar a la mítica banda británica programada para el día 20 de julio de 2024 en la Bodega Las Copas de Jerez de la Frontera.

God Save The Queen no tienen rivales a la hora de invocar con todo detalle la magia de los conciertos de Queen. Con más de veinte años de trayectoria y el mérito de ser, en palabras de Rolling & Stone, la “mejor banda tributo del mundo”, el grupo argentino seguro sorprendería al mismo Freddie Mercury con las milimétricas recreaciones que hacen de sus shows más legendarios.

Después de haber participado en el filme Bohemian Rhapsody por petición expresa de Queen y 20th Century Fox, God Save The Queen vuelven con un espectáculo con temas de todas sus etapas (desde el primer disco de 1973 a Made in Heaven), cambios vertiginosos de vestuario, juegos de luces propios de un concierto en Wembley y, naturalmente, éxitos como We Will Rock You, We Are The Champions y Radio Gaga que nunca nos cansaremos de cantar. It ´s a Kind of Magic!

Las codiciadas entradas para disfrutar de este evento musical están disponibles en este enlace:

https://tickentradas.com/eventos/god-save-the-queen-tio-pepe-festival-2024

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es