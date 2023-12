Alexia Putellas sale del quirófano tras someterse a una artroscopia

La centrocampista del Barcelona Alexia Putellas fue sometida este miércoles a una artroscopia en su rodilla izquierda con el objetivo de realizar una revisión, según comunicó el club catalán.



La intervención, a cargo del doctor Joan Carles Monllau y bajo la supervisión de los servicios médicos de la entidad azulgrana, tuvo lugar en el Hospital de Barcelona y fue con el objetivo de hacer una revisión a la articulación de la futbolista.



No obstante, el Barça no ha ofrecido detalles de la operación, pero ha avanzado que por ahora la futbolista es baja y que su evolución marcará su disponibilidad.



Alexia no ha podido disputar ningún choque con el equipo desde el pasado 14 de noviembre, cuando recibió un golpe en la rodilla en la goleada (5-0) del Barcelona al Benfica en la Liga de Campeones y tuvo que ser sustituida al descanso.



La doble Balón de Oro había sufrido una grave lesión de ligamento cruzado anterior el año pasado y en esa misma rodilla, y aunque en primer lugar se descartó que hubiera una lesión grave, las molestias de la capitana azulgrana, de 29 años, se prolongaron más de lo esperado, de aquí que club y jugadora tomaran la decisión de someterse a una revisión.

