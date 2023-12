Angel Villar: "Rocha, cuando nadie quería, asumió el cargo"

Angel María Villar, ex presidente de la RFEF, afirmó este miércoles en la emisora de radio de la UD Las Palmas al actual presidente Pedro Rocha porque "cuando nadie quería, asumió el cargo, y tengo que felicitarle", si bien ante el futuro y las próximas elecciones, dijo "que él tiene que reflexionar, y ver si se siente preparado para convivir con la calumnia, con la crítica y con dos o tres acciones criminales, haga lo que haga, aunque no haga nada".



Villar, quien se encuentra en Maspalomas, donde del 27 al 29 de diciembre se disputa el torneo infantil que organiza la Fundación José Ramón de la Morena, añadió que "un presidente de la Federación Española debe saber que el cargo conlleva un sacrificio personal enorme, pasa mucho tiempo fuera de su casa, de su familia, si eres joven dejas la educación de tus hijos en manos de tu mujer, ella se convierte en padre y madre; tendrás que aguantar críticas; y debes saber escuchar y tener comprensión con los problemas".



Sobre Luis Rubiales y la final del Mundial femenino que ganó España a Inglaterra en Australia, Villar explicó que lo vio con gran alegría. "Nuestras jugadoras fueron las mejores en todo el campeonato. Luego se produjo lo que se produjo, no estuvo afortunado el presidente, pero me gustaría que en el sufrimiento yo le pudiera ayudar y que estuviera feliz como lo estoy yo en la actualidad".



Cuestionado por otra de las personas que han manifestado su interés en presentarse al proceso electoral, Carlos Herrera, dijo que "tiene una cualidad bien ganada en su profesión, pero sí le recomendaría este tipo de reflexiones, que acabo de comentar, y añadir que aunque sepa de gestión, tiene que conocer a esta familia del fútbol. En cualquier caso, es de agradecer que se quera presentar".



Para Villar, desde su experiencia personal de 30 años de presidente de la RFEF y ejecutivo de UEFA y FIFA, "el estamento federativo más respetuoso es el arbitraje, son muy buenos y grandes profesionales. ¿Si el VAR se usa mal?. Lo único que ocurre es que como todos los seres humanos se equivocan".



Angel Villar confiesa que ahora lleva una vida tranquila en Madrid. "Paseo, disfruto, estudio, escribo, me tomo un vino con amigos en mi barrio. Estoy feliz hoy en Gran Canaria con el torneo de José Ramón de la Morena, en uno de los mejores torneos de Europa de fútbol infantil. Estoy aquí disfrutando como si fuera futbolista".

