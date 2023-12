Jugar a videojuegos de fantasía ayuda a aprender inglés, según constata un estudio

Un estudio desarrollado por investigadores de las Universidades de Huelva y Chipre ha concluido que jugar videojuegos narrativos y de fantasía puede ser una forma efectiva de aprender vocabulario en inglés y que los términos aprendidos se pueden recordar en la memoria a largo plazo.



Para el desarrollo del estudio, publicado recientemente en la revista Linguo Didáctica, los investigadores partieron de hechos como la cantidad de tiempo que pasan los jóvenes jugando a los videojuegos o que, la mayoría de los juegos se producen en inglés, dado que es un idioma internacional.



Hacen constar también que los usuarios, en el caso del estudio los hablantes no nativos, tienen que inferir significados por sí mismos al interactuar con los controles, acciones, imágenes, textos y otros elementos paralingüísticos.



Los videojuegos narrativos y de fantasía pueden contener un corpus lingüístico de más de 20.000 palabras con las que los jugadores tienen que hacer frente para comprender y progresar en el juego; un proceso en el que puede ocurrir un aprendizaje no intencional.



El objetivo del estudio fue determinar si los jugadores son conscientes del aprendizaje de idiomas y si jugar videojuegos narrativos y de fantasía conduce al éxito lingüístico a largo plazo.



Para ello 458 sujetos completaron un cuestionario ad hoc en línea que abordaba varios aspectos del aprendizaje de idiomas.



Los resultados indicaron que jugar videojuegos narrativos y de fantasía puede ser una forma efectiva de aprender vocabulario y que los términos aprendidos se pueden recordar en la memoria a largo plazo y demostraron "claramente" que los jugadores de videojuegos perciben sus experiencias como educativas.



Los sujetos que realizaron el cuestionario señalaron que consideran que jugar videojuegos narrativos y de fantasía conduce al aprendizaje de vocabulario en inglés.



Por lo tanto, apuntan los investigadores, el lenguaje en los videojuegos se vuelve operativo y los jugadores pueden considerar las implicaciones de la vida real de jugar videojuegos.



De manera similar, los participantes en este estudio consienten que el lenguaje aprendido jugando De otro modo, los videojuegos no se habrían aprendido en la escuela.



Los investigadores precisan que este estudio ha demostrado que los videojuegos narrativos y de fantasía son utilizados principalmente por adolescentes y surge una estrecha relación entre los videojuegos y el aprendizaje de idiomas.



Sin embargo, apuntan, que los resultados deben tomarse con precaución, pues a pesar de la relación positiva demostrada entre videojuegos narrativos y fantásticos y el aprendizaje de idiomas, este estudio debe considerarse como un intento preliminar que necesita mayor exploración, incluida la selección de más datos cuantitativos para generar una imagen integral del impacto real de los videojuegos en desarrollo del vocabulario.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es