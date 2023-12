"Andalucía no necesita que Pedro Sánchez le perdone la deuda", según el Gobierno andaluz

El consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha sostenido este lunes que Andalucía "no necesita" que Pedro Sánchez le perdone la deuda y ha exigido a presidente del Gobierno igualdad territorial, algo que "no ofrece", ha precisado.



Sanz ha opinado, en una entrevista en la SER, que la quita de la deuda ofertada a las comunidades que los soliciten por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "beneficiará a los que gestionan mal".



Al ser preguntado por si la Junta va a pedir la condonación de la deuda, el consejero ha remarcado: "Andalucía no necesita que Sánchez le perdone nada porque la comunidad está bien gestionada. Lo que quiere Andalucía es igualdad y eso es lo que no ofrece el presidente del Gobierno de España".



Según los cálculos el consejero, se le aplica un 20 por ciento de quita a las comunidades que gestionan bien y la cantidad de Andalucía es "absolutamente insuficiente y ridícula", ya que si "tienes menos deuda que otra comunidades y te aplican ese porcentaje reciben menos dinero".



Por ello, ha insistido en que la medida "no prima" a las comunidades que gestionan bien los recursos y ha detallado que condonar a Andalucía el 20 por ciento de 25.600 millones de deuda suponen 5.120 millones y no 15.000 como va a recibir Cataluña.



"Andalucía quiere igualdad, el mismo trato que se le está dando a otras comunidades, que están siendo privilegiadas. Es otro ejemplo más de que Pedro Sánchez maltrata a esta tierra", ha denunciado.



El número dos del Gobierno andaluz ha clamado por un sistema de financiación autonómico nuevo y "justo" para la comunidad, y que resuelva su infrafinanciación, pero ha advertido que este tipo de asunto "no se pueden resolver" de manera bilateral, comunidad a comunidad.



"Se esta rompiendo el principio de solidaridad interterritorial, se agravia a una comunidades y se privilegia a otras, y ahora se baraja un sistema fiscal propio para Cataluña con el vamos a perder los demás", ha señalado.



Las cuentas del Gobierno andaluz indican que la comunidad pierde con el actual modelo de financiación unos 1.000 millones anuales, casi 15.000 con los años acumulados, de ahí que demande un cambio en sistema.



El consejero ha recordado, en este sentido, que cuando la ministra de Hacienda era consejera de Economía Andalucía defendía estos principios y demandas, y que ahora lo que está haciendo es "traicionar" a la comunidad.



"Permite que se maltrate a la comunidad y que otros reciban privilegios", ha apostillado.

