Omar Montes habla de una posible colaboración con Isabel Pantoja

Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, Omar Montes ha conseguido saborear el éxito en el terreno musical y disfrutar de un público que le sigue allá donde vaya y le apoya en todas las decisiones que toma en su día a día. Sin embargo, todavía tiene algo pendiente: la famosa colaboración de la que ya habló con Isabel Pantoja.

Hace unas semanas hablábamos con él y nos confesaba que la propuesta no se la hizo él, "me lo dijo ella" y fue la última vez que hablaron cuando la tonadillera se lo comentó: "Me dijo a ver si nos juntamos para hacer esto, pero como es verdad que estoy todo el día en Miami y cuando vengo a España está ella con la gira, y también está viajando, no hemos organizado calendarios, pero eso seguro que se da próximamente".

También le preguntábamos sobre la mala relación que existe entre la artista y su hija, Isa Pantoja, y Omar nos comentaba que "me encantaría poder darte datos y ponerme con tecnicismos, pero es que no estoy en esa cosa. No sé con quién se casa la gente que son ajenos a mí, no sé qué tal les va y no sé nada. Tampoco me importa".

El artista nos aseguraba que continúa viviendo entre semana en Pan Bendito a pesar de haberse comprado una casa en una urbanización de lujo, en la que pasan "los fines de semana allí porque como tenemos la piscina, que el agua está climatizada, pues nos podemos bañar ahí aunque haga frío o podemos hacer barbacoa y todo eso".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es