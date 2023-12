Gisela Pulido asegura que el campo de regatas olímpico es "bueno" para sus aspiraciones

La regatista española Gisela Pulido, que debutará como olímpica en París 2024 y en una clase de vela que también entra por primera vez en el programa de unos Juegos, la Formula Kite, ha asegurado que el campo de regatas en aguas de Marsella es “bastante difícil”, pero a la vez lo calificó de “bueno” para sus aspiraciones al ser “táctico y no tanto de velocidad”.



La barcelonesa, de 29 años, manifestó a EFE que la diferencia de velocidad que atesora con respecto a sus rivales se debe al peso, ya que le “sacan veinte o veinticinco kilos”, por lo que “cuanto más táctico” sea el recorrido, “menos influirá” este aspecto, aseguró.



Pulido acudirá en marzo a entrenarse en Marsella para adaptarse a las condiciones, ya que “hay turbulencias” y “el viento es complicado”, reseñó la deportista, once veces campeona del mundo de 'kitesurf' (tabla con cometa) en estilo libre y que fue quinta hace unos meses en Marsella en el llamado 'Test Event', disputado en el mismo campo de regatas de los próximos Juegos.



Gisela Pulido indicó que va “mejorando poco a poco” en la traba que le supone la diferencia de peso, al contar ahora con un nutricionista nuevo, con el que está “muy contenta”, al igual que con el preparador físico específico con el que se ejercita de manera “más individual” según sus condiciones.



Afincada desde temprana edad en Tarifa (Cádiz), la regatista se encuentra ahora en la isla canaria de Fuerteventura con un programa de entrenamientos, por lo que no podrá pasar la Nochebuena con sus familiares, aunque tendrá la compañía de su perrito 'Fly', dijo de manera distendida.



La primera parte de su preparación en la isla canaria se ha basado entre noviembre y diciembre en “técnica y agua”, precisó, y la segunda, señaló Pulido, estará “un poco más enfocada” a probar el material que utilizará en los Juegos y a la táctica.



En este sentido, la española se congratuló por poder entrenarse con la neerlandesa Annelous Lammerts, también clasificada para París 2024, y con la austriaca Alina Korneli, que aún busca su clasificación olímpica.



“Me ha venido muy bien empezar a entrenar con estas dos chicas, en España no hay mujeres” en esta disciplina, aclaró Pulido, que antes “siempre” se ejercitaba con los juveniles de la selección, con los que “también hay una diferencia en cuanto a peso”, añadió.



Entre las cuatro competiciones relevantes que afrontará antes de los Juegos Olímpicos, está el Campeonato de Europa, que se celebrará en Murcia, y que trae a Gisela muy buenos recuerdos, ya que este año consiguió en Grecia la medalla de bronce en la última edición celebrada hasta el momento.



El calendario posterior presenta el Trofeo Princesa Sofía, en Palma de Mallorca; el Campeonato del Mundo, en la localidad francesa de Hyeres, y la Semana Olímpica de esta misma población.

