Israel Puerto, un central español que se ha destapado como goleador en Arabia Saudí

Israel Puerto, defensor de 30 años de El Viso del Alcor (Sevilla) con una cincuentena de partidos en el fútbol profesional español, milita en el Al Jabalain, cuarto de la Segunda División de Arabia Saudí, y se ha destapado como goleador "en un país muy hermético".



"Acabé contrato en Polonia, donde me gané un nombre, tras cuatro años, dos en el Slask Wroclaw y otros dos en el Jagiellonia Bialystok, y salió la opción de Arabia a través de mi representante. Me vine sin saber nada pues es un país muy hermético pero el club me han ayudado con la adaptación", ha relatado Puerto a EFE.



El futbolista visueño, campeón de la Liga Europa 13/14 con el Sevilla e internacional sub-21, lleva anotados cinco goles en once partidos disputados en Arabia, donde "la vida es buena" aunque él lo haya "pasado un poco peor al principio", ya que su "mujer dio a luz y la familia decidió marcharse a España".



Para el que también fuera futbolista del Villarreal, "lo de hacer tantos goles es un dato muy bonito a nivel personal", aunque todo queda supeditado al "objetivo de ascender" de categoría, algo "prioritario" para el Al Jabalain, que es "el club más laureado del Norte del país".



Israel Puerto ha admitido que "no es nada fácil adaptarse a este tipo de países y que tu rendimiento sea tan bueno en tan corto tiempo", pero se ha congratulado de que "el esfuerzo haya tenido su recompensa" y se ha sorprendido con sus goles porque aunque ha "destacado siempre en el juego aéreo, nunca había alcanzado estas cifras".



El central andaluz se alegra de estar "respondiendo bien" con un "rendimiento que podría repercutir para jugar en la Superliga la temporada que viene", lo que coronaría una experiencia que le está sirviendo para "crecer como futbolista y para que económicamente compense el cambio de vida tan radical".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es