El Covirán Granada asalta la Fonteta ante un inconsistente Valencia Basket

La persistencia defensiva y la lectura de juego del francés Jonathan Rouselle, los puntos en la pintura del brasileño Cristiano Fabricio y la frescura en ataque del estadounidense Joe Thomasson guiaron a Covirán Granada para asaltar la Fonteta (75-81) ante un Valencia que no supo tomar buenas decisiones en ataque ni ser consistente en su juego.



El Granada suma así su cuarta victoria en los últimos seis encuentros de Liga ACB escapando así de la zona peligrosa de la tabla, mientras que el equipo local deja escapar una oportunidad no sólo de certificar su pase a la Copa del Rey, sino también de dar un golpe de autoridad para ser cabeza de serie en Málaga.



Lejos de notar el cansancio acumulado por una semana con dos partidos intersemanales, el Valencia parecía salir dispuesto a romper el partido al inicio. El acierto de Robertson y los tres tapones de Brandon Davies en los primeros instantes (14-7, m.7) distanciaban a los de Mumbrú pero la insistencia de Felicio en pintura y dos robos de Rousselle equilibraron el primer parcial (20-18).



Hermannsson y Jones encontraron en Touré un socio para volver a estirar la ventaja, pero el equipo andaluz, que iba alternando la defensa individual con la zona 2-3, se fue cogiendo al partido y de la mano de Kairys en el poste bajo y de la tenacidad de los exteriores granadinos equilibró el duelo hasta irse al descanso por delante (35-37), ante un Valencia que acumuló pérdidas y que no encontraba fluidez en ataque.



El duelo entre Davies y Fabricio bajo el aro monopolizaba el inicio del tercero y el brasileño parecía ganarle la partida al pívot ‘taronja’, pues en los primeros minutos de cuarto anotó seis puntos que distanciaban a los visitantes y les hacían soñar con la victoria (44-52, m.27).



La persistencia de Rouselle en defensa, llegando a ayudas desentiéndose incluso de su par, y su calidad en ataque elevaron a once la distancia de los visitantes (49-60), mientras los locales no lograban atajar su sangría defensiva, ni tener una buena circulación de balón.



Un triple de Thomasson estiró aún más la distancia hasta los catorce, aunque Jones se puso el mono de trabajo y entre él y la consistencia interior de Davies redujeron la ventaja hasta obligar a Pablo Pin a parar el partido. Pero el estadounidense Joe Thomasson seguía con confianza y anotó dos nuevas canastas que, sumadas a un triple de Cheatham, terminaron de matar la reacción ’taronja’.



Probó la zona 2-3 Mumbrú, pero un lejanísimo triple de Cheatham afianzó la victoria visitante. Los de Mumbrú intentaron volver al partido con triples de Reuvers y Davies, que acabó con 22 puntos, pero en ningún momento parecieron ser capaces de alterar al equipo andaluz, que suma su segunda victoria fuera de casa de la temporada.



- Ficha técnica:



75 - Valencia Basket (20+15+14+26): Jovic (0), Robertson (8), Puerto (2), Inglis (3), Davies (22) -cinco titular-, Arostegui (6), Jones (13), Reuvers (8), Pradilla (4), Ferrando (-), Touré (5), Hermannsson (4).



81 - Covirán Granada (18+19+23+21): Tomas (10), Rousselle (12), Cheatham (11), Thomasson (11), Felicio (16) -cinco titular-, Iriarte (5), Konontsuk (0), Martínez (0), Kairys (10), Díaz (6), Kramer (0).



Árbitros: Juan Carlos García, Arnau Padrós y Alberto Baena. Sin eliminados.



Incidencias: partido de la décimo quinta jornada de la Liga ACB disputado en la Fonteta, en València, ante 5.133 espectadores.

