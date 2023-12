Un Unicaja arrollador prolonga su racha y se asegura ser cabeza de serie en la Copa

El Unicaja de Málaga logró de forma contundente la que es su undécima victoria consecutiva en la Liga Endesa de baloncesto y lo hizo destacando como un bloque compacto y con muchos argumentos en la pista de un UCAM Murcia CB errático y desgastado y que, con un bagaje de 9-6, deberá esperar para sellar su clasificación para la Copa del Rey.



Ese torneo, que tendrá lugar precisamente en Málaga del 15 al 18 de febrero de 2024, lo afrontará el cuadro cajista como cabeza de serie, algo que se aseguró este viernes de forma matemática, además de como anfitrión y es segundo en la tabla ahora con un balance de 12-3.



Fue un triunfo indiscutible de los visitantes, que mostraron mucha más energía que un rival que llevaba una semana fuera de casa tras jugar y ganar primero al Río Breogán en Lugo (74-83) y luego al Tofas Bursa en Turquía (75-90).



Sito Alonso, técnico local, sorprendió con un quinteto inicial sin un pívot -Dustin Sleva, un 4 tirador fue el más interior de los granas en pista-, mientras que su colega Ibon Navarro optó por un cinco más convencional y con él empezó dominando el rebote. Ambos equipos jugaron con mucho ritmo, aunque no tanto acierto en los primeros compases. El primero en enchufarse fue el Unicaja que, con un parcial de 0-9, pasó a mandar por 7-13 y eso provocó el tiempo muerto local.



Kendrick Perry se sentó con siete puntos sin fallo pero sus compañeros no aflojaron e incrementaron la ventaja hasta el 11-20 con el que concluyó un cuarto en el que el UCAM CB vio cerrado el aro rival -sólo anotó dos de sus 15 lanzamientos de campo y lo maquilló con un 7/10 en tiros libres-.



Los malagueños, a lo suyo, continuaron engordando su ventaja: 19-35 tras tres triples seguidos anotados uno por Tyson Carter y dos por Tyler Kalinoski. Un nuevo parón provocado por Sito hizo reaccionar tímidamente a su equipo y con 23-35 saltó a la pista Augusto Lima, ex de los granas y que fue silbado en el Palacio cuando fue santo y seña del club murciano durante las seis temporadas que vistió su camiseta.



El brasileño reapareció en la Liga Endesa -ya lo hizo el martes en la Liga de Campeones FIBA- tras haber superado una grave lesión en la rodilla izquierda de la que fue operado en enero y con él en la pista los cajistas, inspirados desde la larga distancia, volvieron a dar un estirón y amenazaron con romper el encuentro llegando al descanso 17 arriba (27-44).



La habitual buena defensa de los de Ibon Navarro y su aplastante superioridad en los rechaces, con 29 capturas por las 14 del rival, determinaron esa diferencia en el marcador.



Tras el paso por los vestuarios el cuadro universitario salió con otro brío diferente y Ludde Hakanson logró siete puntos, incluyendo dos triples, en tres minutos, para acercar algo a los locales (34-48). Sin embargo, la solidez de los costasoleños no dio ninguna concesión y, con Kameron Taylor haciendo daño en ataque, el choque quedó prácticamente resuelto con el 45-69 que reflejó el electrónico al acabar el periodo, tras una falta técnica señalada a Sito Alonso, y la sensación de que los andaluces lo tenían absolutamente controlado.



Los diez minutos finales, dados los guarismos y con el Unicaja habiendo ganado los tres parciales anteriores con solvencia, apuntaban a ser de mero trámite. En ellos los de la capital del Segura siguieron a merced de su rival, que llegó a ir ganando en varios momentos por 26 puntos y acabó con una renta de 23 tantos, con la que el Unicaja volvió a ganar en el Palacio de los Deportes de Murcia.



Algo que ya ocurrió en la semifinal de la Supercopa Endesa por 74-79 y en la eliminatoria de los cuartos de final de la pasada Liga de Campeones FIBA, competición en la que ambos conjuntos se podrían cruzar también esta temporada.



Ficha técnica:



65. UCAM Murcia Club Baloncesto (11+16+18+20): Caupain (7), Ennis (4), Sant-Roos (6), Rodions Kurucs (8) y Sleva (5) -cinco inicial-, Radovic (8), Sakho (2), Todorovic (5), Diagne (4), Hakanson (11), Jelínek (5) y Arturs Kurucs (-).



88. Unicaja de Málaga (20+24+25+19): Perry (15), Kameron Taylor (13), Djedovic (2), Osetkowski (7) y Kravish (12) -cinco inicial-, Ejim (3), Kalikonski (10), Alberto Díaz (3), Carter (14), Lima (-), Thomas (-) y Sima (9).



Árbitros: Martín Caballero Madrid, Esperanza Mendoza Holgado y Fabio Fernández Esteban. Sin eliminados.



Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 6.466 espectadores. Durante el descanso se realizó el tradicional peluche-pista con los aficionados lanzando muñecos a la cancha que fueron recogidos para su posterior distribución entre niños de familias sin recursos en estas fechas navideñas.

