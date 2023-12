Con la esperanza de ser entendido por lo que pone, y por lo que no. Eso sí, sin ánimo de ofender ni en castellano, ni en latín

No hay consejero andaluz que se precie, ni (des)ayuno informativo de boato y postín en el que no aparezca, cual mantra, una referencia a la vía andaluza. Dícese de la senda por la que transcurre la gestión del Consejo de Gobierno de Andalucía, basada en la moderación y el diálogo, virtudes -según exponen- encarnadas por el presidente Moreno.

La estrategia, que ya tiene fiel reflejo en los titulares de la opinión publicada regional, trata de convertirse en una especie de lluvia fina que vaya calando para que, en contraposición a lo que está ocurriendo en el Gobierno de la Nación, los ciudadanos sepan que hay otra forma de administrar, mucho más sosegada, que es la manera andaluza. Las formas son muy importantes, también para afianzar la cultura política en un momento en el que se palpa el desarraigo de una amplia capa de la sociedad. Bienvenida esa estrategia diseñada por algún cráneo privilegiado de la comunicación.

Estamos de acuerdo, por tanto, en que la forma de administrar es clave, pero -conviene no olvidarlo- lo es más la eficacia de la gestión. En apenas dos días, la vía andaluza ha tenido un par de socavones. El primero de ellos ha sido divisado por la Cámara de Cuentas. El órgano de control externo del sector público en Andalucía ha advertido al Consejo de Gobierno que apenas ha utilizado el 10% de los fondos europeos de Recuperación y Resilencia tras la crisis de la Covid. Sólo empleó 393 millones de los 3.937 que le corresponden hasta 2026, según publica el diario Abc.

La segunda zanja la hemos encontrado en la renta. Andalucía es la última comunidad, por tercer año consecutivo, en el PIB per cápita, es decir la riqueza que produce cada habitante en la comunidad autónoma. El Gobierno andaluz alega que avanzamos en convergencia con España, pero está claro que no lo suficiente. Más allá de la Arcadia feliz en la que habitualmente se pone el foco: datos de exportaciones, creación de empresas, número de autónomos, inversión extranjera etc; bien vendría un ejercicio de realismo para asumir que la comunidad sigue teniendo problemas de calado estructural que necesitan soluciones integrales y multiinstitucionales. Sólo, asumiendo las carencias, se podrá empezar a buscar soluciones. Son déficits que se remontan en varias décadas, pero el último lustro ya es vía andaluza.

