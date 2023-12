Consejos financieros: ¿qué considerar antes de comenzar a invertir en línea en 2024?

Sin lugar a dudas, las finanzas personales online han sido de las grandes protagonistas de este 2023, en donde los pequeños y medianos ahorristas de España han encontrado una manera ágil y conveniente de tomar las riendas de sus cuentas personales. De cara al comienzo de un nuevo año, todo lo que necesitas saber antes de operar en los mercados en línea.



Ha llegado la época del año en donde es imposible no sacar conclusiones y realizar balances. Si nos detenemos en el siempre cambiante y dinámico mundo de las nuevas tecnologías, debemos señalar a las finanzas en línea como una de las tendencias de este 2023. Ya sea que hablemos de comprar acciones de Google o de incursionar en el mundo de las criptomonedas, los españoles y españolas han encontrado nuevas maneras de manejar su capital.



Es por ello que, pensando en la llegada del próximo año, una gran cantidad de ahorristas nacionales se encuentran considerando la posibilidad de invertir en línea y cambiar su situación actual. ¿Qué es preferible saber antes de realizar cualquier operación? Te lo comentaremos en el siguiente listado, así que presta atención:



1 – Regulación y seguridad: al comenzar, encontrarás que existe una gran variedad de plataformas de inversión en línea. Ahora bien, no todas dan lo mismo y conviene prestarles especial atención a dos factores: la regulación y la seguridad. La primera responde a los controles nacionales e internacionales de organismos económicos y financieros para garantizar el respaldo de los fondos.



La seguridad en línea, una de las grandes preocupaciones de la época, responde a la protección de los datos personales y financieros, así como las medidas necesarias para prevenir cualquier ataque o fraude. Comenzar mirando ambos aspectos es comenzar con el pie derecho.



2 – Comisiones: si bien verás que muchas plataformas te prometen oro y ganancias espectaculares, lo cierto es que muchas veces se esconden comisiones que pueden alterar tus rendimientos. Ya sean pequeños o grandes, los saldos a pagar pueden cambiar por completo tu margen de ganancias y el rendimiento de tus inversiones.



Es por ello que, a la hora de elegir una plataforma de inversión en 2024, debes estudiar qué comisiones cobra cada plataforma, así como los medios de pago de las mismas. Si bien puede parecer una tarea ardua, ya existen muchos sitios que realizan este trabajo por ti.



3 – Contexto económico: si bien las finanzas en línea parecieran estar desconectadas de la realidad, no hay nada más lejos de la verdad. Invertir en línea demanda atención y seguimiento a los acontecimientos del día a día, así como a los anuncios económicos y políticos que se puedan llegar a dar.



No se debe olvidar, después de todo, que nos encontramos viviendo en un mundo hiperconectado y globalizado, en donde una noticia se conoce al instante y los mercados responden de manera inmediata. El conocimiento es dinero reza el viejo dicho y en este próximo 2024 será más verdad que nunca.



4 – Formación y actualización: para finalizar, y no por ello menos importante, debemos hablar de formación financiera. Los recursos tecnológicos con los que contamos no nos deben desviar del camino de la formación financiera, ya que mientras más conozcamos de los mercados, mejores decisiones podremos tomar llegado el momento.



Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el mundo digital en el que vivimos y las constantes actualizaciones en materia de herramientas, también conviene tomarse el tiempo necesario para actualizar el conocimiento de manera periódica. De esta forma, podremos sacar el máximo provecho de las oportunidades de mercado que se presenten.

