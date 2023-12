Un alcalde de Zamora cierra el ayuntamiento al quedarse el pueblo sin teléfono e internet

El alcalde de San Vicente de la Cabeza (Zamora), Fernando González, ha denunciado este jueves públicamente que ha tenido que cerrar el ayuntamiento de ese municipio, de poco más de 300 habitantes, debido a que en el pueblo se han quedado sin línea telefónica ni acceso a internet, lo que hace inviable la apertura de las dependencias municipales.



La situación se produce unas semanas después de que otra localidad zamorana más pequeña de la zona, Bermillo de Alba, de un centenar de habitantes, también se quedara sin teléfono fijo ni internet y tampoco tenga cobertura de telefonía móvil, por lo que, tras días incomunicada, se vio obligada a recurrir a teléfonos vía satélite que le dejó Cruz Roja para, al menos, poder comunicarse en caso de emergencia.



En este caso, San Vicente de la Cabeza es cabecera de municipio, por lo que el problema, además de afectar a los vecinos, también repercute en las propias dependencias municipales, que han tenido que cerrar al no poder hacer ninguna tramitación.



González ha sostenido que es una "vergüenza" que en pleno siglo XXI tengan que vivir esa situación y ha pedido que alguien tenga "sensibilidad" y atienda sus reivindicaciones porque como Administración local se le exige trabajar telemáticamente pero luego no se le ofrecen medios para hacerlo.



El problema se deriva de que Telefónica ha cortado la línea existente hasta ahora de cable coaxial sin que antes se haya completado la instalación de la línea de fibra óptica que está previsto que llegue al municipio, aunque el alcalde ha estimado que aún tardará un tiempo.



Ha asegurado el alcalde que aunque ha recibido "buenas palabras" tanto de la Subdelegación del Gobierno como de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Zamora, el problema no se lo han resuelto y eso hace que lleve "dos días sin dormir" al sentirse responsable de la situación como alcalde aunque no tenga culpa.



Ha asegurado que el hecho de que la población del medio rural zamorano esté envejecida y se resignen hace que se den ese tipo de situaciones que, "si llega a ser en Cataluña, estaría ardiendo Aliste (la comarca en la que se ubica San Vicente de la Cabeza), pero nosotros como callamos y otorgamos nos siguen tratando como los tontos del pueblo", ha declarado a los periodistas.



Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha recordado que el problema es "de manual" y se debe a la falta de diálogo entre Telefónica y los ayuntamientos, a los que les retiran la línea de cable de cobre para hacerles una portabilidad a una de fibra óptica, pero retirándoles la línea existente antes de instalar la nueva.



"El ayuntamiento tiene que cerrar porque sin teléfono ni internet, automáticamente no puedes hacer absolutamente nada", ha recordado Faúndez, que ha reclamado una alternativa para estas situaciones.

