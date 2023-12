El colosal Icon of the Seas atraca hasta el próximo sábado en el Puerto de Cádiz

La ciudad ha amanecido esta mañana con la imponente presencia del Icon of the Seas en el Puerto de Cádiz. El crucero más grande del mundo permanecerá atracado en el muelle de la ciudad hasta este sábado, 23 de diciembre, cuando pondrá rumbo a Algeciras, según informan a VIVA CÁDIZ fuentes de la empresa Royal Caribbean, que aclaran que no es posible visitarlo.

El buque ha estado en la factoría de Navantia Cádiz para someterse a reparaciones y a otras actuaciones de asistencia logística.

La presentación mundial del Icon of the Seas, cuya construcción comenzó en abril de 2022 y finalizó el pasado mes de noviembre con un presupuesto de 2.000 millones de dólares, se producirá el próximo mes de enero en Miami.

El crucero cuenta con unas dimensiones colosales, con 365 metros de eslora y 250.800 toneladas de peso. Con una capacidad para 9.950 personas, dispone de 20 cubiertas que albergan ocho vecindarios con propuestas diferentes de ocio para todos los públicos, con una veintena de restaurantes, quince salas de música en vivo, una piscina suspendida en el mar o pista de patinaje sobre hielo.

