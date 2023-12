ECA: "El fútbol está más unido que nunca contra los intentos de unos pocos individuos"

La Asociación Europea de Clubes (ECA) destacó este jueves que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "no respalda de ninguna forma el proyecto de la Superliga", y que "el fútbol está más unido que nunca contra los intentos de unos pocos individuos que persiguen agendas personales".



El colectivo que preside el presidente del PSG y de la Asociación Europea de Clubes (ECA), el catarí Nasser Al-Khelaïfi, y que representa a casi 500 clubes europeos, dijo tomar nota de la sentencia emitida hoy el TJUE, que "para ser absolutamente claros, no apoya ni respalda en modo alguno ningún tipo de proyecto de Superliga", en su opinión.



"Desde que se interpuso la demanda hace dos años ya se han llevado a cabo progresivas e importantes reformas de gobernanza en el ecosistema del fútbol europeo y en todo el mundo, incluidas nuevas reglas de la UEFA autorización previa de competiciones y en particular reformas bajos el Memorando de Entendimiento de la ECA y la 'Joint Venture' conjunta de la ECA con la UEFA y la FIFA, firmado en septiembre y marzo de este año", indicó en un comunicado.



La ECA apuntó que "desde la Superliga el mundo del fútbol avanzó en reformas y continuará haciéndolo de forma progresiva".



"Y lo que es más importante, el fútbol es un contrato social, no un contrato legal. Todo el fútbol reconocido y mundial, que abarca confederaciones, federaciones, clubes, ligas, jugadores y aficionados, está más unido que nunca contra los intentos de unos pocos individuos que persiguen agendas personales para socavar los fundamentos y principios básicos del fútbol europeo", agregó.



La ECA aseguró que "continuará trabajando con la UEFA, la FIFA y todas las partes interesadas reconocidas del fútbol para desarrollar el juego de forma pasiva y proactiva, basándose en los principios de la igualdad deportiva y la solidaridad genuina".



"Estos principios están en el corazón de la ECA y en el núcleo del modelo europeo de deporte y en beneficio y prosperidad de todos los niveles de la pirámide", añadió.



Tras el fallo del TJUE, también se pronunció la Unión Europea de Clubes (UEC) para "apoyar decididamente a la UEFA como regulador del fútbol europeo".



"La UEC se opone firmemente a los esfuerzos de la A22 por desestabilizar el juego. La propuesta de la Superliga es una medida elitista destinada a concentrar el poder y las ganancias financieras en manos de unos pocos clubes, socavando el mérito", señaló la otra asociación europea de clubes más modestos.

