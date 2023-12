Florentino: “El fútbol nunca más será un monopolio; los clubes serán dueños de su destino”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, mostró una “enorme satisfacción” tras conocer que la justicia europea dio la razón a la Superliga frente a UEFA y FIFA y defendió que “el fútbol nunca más será un monopolio”, a la vez que señaló que concibe la Superliga como “un proyecto moderno plenamente compatible con las competiciones nacionales y basado en el mérito deportivo”.



“Acogemos con enorme satisfacción la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el encargado de garantizar nuestros principios, valores y libertades”, comentó en una declaración difundido por Realmadrid TV.



“En los próximos días estudiaremos con determinación el alcance de esta resolución, pero ya hay dos conclusiones de gran trascendencia histórica”, prosiguió.



“El fútbol no es ni será nunca más un monopolio. Desde hoy, los clubes serán dueños de su destino. Vemos plenamente reconocido nuestro deseo de impulsar las competiciones europeas que atraigan aficionados de todo el mundo. Ha triunfado la Europa de las libertades y de los aficionados al fútbol”, añadió.



“Se imponen hoy el derecho a la razón y a la libertad. El Real Madrid seguirá trabajando por el bien del fútbol. Hace casi 70 años dimos un paso fundamental con la creación de la Copa de Europa; y hoy tenemos la responsabilidad de dar al fútbol europeo el impulso que tanto necesita”, continuó.



Después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considerase este jueves que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión, Florentino Pérez defendió el modelo de la competición.



“Seguiremos defendiendo un proyecto moderno, plenamente compatible con las competiciones nacionales, abierto a todos, basado en el mérito deportivo y que impondrá de forma efectiva el respeto al ‘fair play’ financiero. Un proyecto que traerá sostenibilidad económica para todos los clubes y que por encima de todo protegerá a los jugadores y entusiasmará a los aficionados de todo el mundo”, señaló.



El presidente del Real Madrid recordó en su discurso que hace 69 años el club que ahora preside fue impulsor de la Copa de Europa.



“Lo haremos pese a las campañas que hemos sufrido y que se van a intensificar en los próximos días. Pero nadie dijo que poner fin a un monopolio después de tantas décadas fuera sencillo. Estamos ante la oportunidad de mejorar el fútbol de clubes para que vuelva a provocar la pasión que necesitan los aficionados”, aseguró.



“Estamos ante el comienzo de un nuevo tiempo, en el que trabajar desde la libertad y sin actuar contra nada ni contra nadie. Desde hoy, el presente y futuro del fútbol europeo está por fin en manos de clubes, aficionados y jugadores. Nuestro destino nos pertenece y tenemos ante nosotros una gran responsabilidad. Es un gran día para la historia del fútbol y del deporte”, concluyó.



La decisión de la Gran Sala, que responde a las preguntas prejudiciales planteadas por el Tribunal Mercantil Nº17 de Madrid y no se puede recurrir, contradice la opinión del abogado general asignado al caso, que al publicar hace un año sus conclusiones -no vinculantes- argumentó que la UEFA y la FIFA actuaron conforme a derecho.



La corte de Luxemburgo, en cambio, estableció este jueves que la UEFA y la FIFA abusaron de "posición dominante".



"Las normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales", señala el fallo.

