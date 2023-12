UEFA, FIFA, FIFPRO y Ligas y Clubes: No hay sitio para ningún tipo de Superliga en Europa

La UEFA, la FIFA, el sindicato futbolistas FIFPRO Europa, LaLiga y las asociaciones europeas de Clubes (ECA), Ligas (EPFL) y Aficionados (FSE), aseguraron este jueves que "no hay sitio para ningún tipo de Superliga en Europa" y que "el mérito deportivo es lo que cuenta".



Con el lema "gánalo en el campo", los colectivos citados lanzaron un mensaje conjunto después del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso de la Superliga y su denuncia contra la UEFA y la FIFA.



"Aficionados, jugadores, entrenadores, federaciones, clubes, ligas y todos aquellos que aman ese precioso juego dicen en voz alta: no hay sitio para ningun tipo de 'superliga en Europa. El mérito deportivo es lo que cuenta. El fútbol es para todo el mundo. Mantengámoslo abierto a todos", reclamaron.



El TJUE consideró hoy que las normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales".



Sin embargo, la corte con sede en Luxemburgo añade que "una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada".



"Al habérsele planteado cuestiones de carácter general acerca de las normas de la FIFA y de la UEFA, el Tribunal de Justicia no se pronuncia, en su sentencia, sobre este proyecto específico", precisó el Tribunal.

