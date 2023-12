Críticos del PSOE-A recogen firmas para pedir el cese de Juan Espadas y unas primarias ya

Un colectivo de “militantes socialistas de base” de todas las provincias andaluzas ha aprobado la elaboración y difusión de un manifiesto en el que se solicita la convocatoria de elecciones primarias a la Secretaría General del PSOE-A y un “congreso regional extraordinario” para “iniciar la necesaria y urgente reconstrucción” de la federación socialista andaluza y una renovación del liderazgo que ejerce Juan Espadas desde el segundo semestre del año 2021, cuando relevó a Susana Díaz al frente del partido.

El manifiesto titulado ‘Por una renovación eficaz para reconstruir el PSOE de Andalucía’, repasa los resultados logrados por el partido en las últimas convocatorias electorales con malos resultados para los socialistas.

Por una RENOVACIÓN EFICAZ para RECONSTRUIR el PSOE de Andalucía

Investido nuestro Secretario General, Pedro Sánchez, como Presidente del Gobierno, formado Gobierno y culminados así los procesos electorales, llega el momento de que los y las socialistas andaluzas reflexionemos sobre los resultados de esos procesos y el declive permanente de nuestro partido en Andalucía.

En las elecciones municipales del 28-M en Andalucía perdimos 428 concejales/as y 111 alcaldías, incluidas todas las de las capitales, además de 16 diputados provinciales y 4 diputaciones provinciales. Los peores resultados municipales de nuestra historia. Posteriormente con el desastre electoral del 23-J, perdimos 12 senadores, que de haberse conservado hubieran impedido la mayoría absoluta del PP en el Senado, y 4 diputados, que nos hubieran librado de la obligación de tener que pactar el sí de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. Todo ello después de perder las elecciones autonómicas en 2022, también con el peor resultado de nuestra historia.

Estos resultados electorales y unas encuestas autonómicas que nos mantienen anclados en el mismo porcentaje de apoyo que obtuvimos en las autonómicas de 2022 (menos del 25%) ponen de manifiesto el absoluto fracaso que ha supuesto el proceso de renovación del partido intentado hace dos años y la urgente necesidad de poner en marcha una RENOVACÓN EFICAZ que, tras analizar críticamente nuestra situación, ponga en marcha la necesaria RECONSTRUCCIÓN del partido en Andalucía para levantarnos como un nuevo PSOE-A.

Un nuevo PSOE-A que debe ser:

Un Partido Participativo. El PSOE-A ha perdido gran parte de su actividad interna. Los comités Regional y provinciales están en respiración asistida y el funcionamiento de Casas del Pueblo bajo mínimos. El debate político ha dejado de ser nuestra seña de identidad y la participación de la militancia es prácticamente nula. Sin participación es imposible recuperar el pulso de la sociedad y la confianza electoral, por eso defendemos un PSOE-A reconstruido que base la acción política en la participación de la militancia y el debate político, y en el que los órganos del Partido cumplan sus funciones y lideren la acción política.

Un Partido Inclusivo. Desde hace 7 años nos hemos visto inmersos en una lucha fratricida que debe terminar ya. En el PSOE-A no sobra nadie y si sobra alguien es quien piensa que hay socialistas que sobran. El PSOE-A se ha convertido en un partido de familias enfrentadas que ha producido exclusiones que hemos pagado electoralmente. Por eso, para terminar con esta forma de concebir la política defendemos un PSOE-A reconstruido que sea en esencia integrador, para que todo y toda socialista que lo desee pueda contribuir a su organización sin exclusiones.

Un Partido Activo. El PSOE-A se ha convertido en un partido pasivo, que espera que los gobiernos vuelvan a nuestras manos por el mero paso del tiempo, en la confianza de que el desgaste del contrario y la marca nos harán retornar al gobierno. Acomodarnos a este pensamiento ha hecho que el trabajo político de oposición no se ejerza con la intensidad, el esfuerzo y la ilusión requeridos. Por eso, para activar el partido, defendemos un PSOE-A reconstruido que ejerza una labor de oposición activa, incansable y permanente hasta volver a recuperar la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos y Diputaciones que hoy no gobernamos.

Un Partido Abierto. Los que hemos llegado hasta aquí seguiremos estando, pero no es posible construir un partido ganador si no nos abrimos mucho más a nuestro cuerpo electoral. Son malos momentos para la política, por el descrédito universal que provocan el discurso y los medios de la ultraderecha. Esto unido a la pérdida del poder político en Andalucía y en nuestros ayuntamientos hace que tengamos graves problemas para atraer nueva militancia. Por eso, para superar este estado defendemos un PSOE-A reconstruido cuyo objetivo sea abrirnos y promover la expansión de la militancia para aumentar nuestra capilaridad social, más cuanto más lejos del poder nos encontremos.

Un Partido Orgulloso. El PSOE-A debe reconstruir con orgullo la imagen de su pasado. Quienes estuvieron en puestos de responsabilidad en el PSOE-A no pueden sentir que abandonamos su memoria, por mucho que la derecha se haya empeñado en destruirla. Andalucía y sus pueblos y ciudades no serían lo que son si los y las socialistas no hubiéramos sido quienes pilotáramos la política andaluza desde el 28 de febrero de 1980. Defendemos un PSOE-A reconstruido que ejerza orgulloso de su pasado y confiado de su futuro.

Un Partido Andaluz. Los hechos de octubre de 2016 provocaron no solo una fractura interna del PSOE-A sino también una fractura Ferraz/San Vicente que desembocó en un desembarco en nuestra federación en 2021. El PSOE-A no podrá recuperar la confianza de un pueblo como el andaluz, cuya aspiración de autogobierno determinó el Estado de las Autonomías que conocemos, mientras funcione como una sucursal de Madrid, sea quien sea ese Madrid. La historia de Andalucía no lo permite y el falso andalucismo de Moreno Bonilla nos obliga. Defendemos un PSOE-A reconstruido esencialmente andaluz, autónomo y con capacidad propia de generar liderazgos integradores y ganadores.

Un Partido Leal. Todas las aspiraciones son legítimas, pero lo acaecido desde 2014 demuestra que el baronismo, es decir, pretender controlar el PSOE desde las federaciones, no es bueno ni factible. El PSOE-A es una federación que representa más del 25% del partido, que duplica con creces a la siguiente en importancia, y no puede ser origen de confrontación interna. La contrapartida a un PSOE-A autónomo es un PSOE-A leal. Los liderazgos socialistas se construyen a partir del voto directo de la militancia y el PSOE-A, como federación más importante, debe ser escrupuloso en su neutralidad en esos procesos. Por eso defendemos un PSOE-A reconstruido leal, integrado y comprometido con cada liderazgo nacional del PSOE que surja de la militancia.

Un Partido “Socialista”. El PSOE-A no puede mostrar duda alguna en las materias que definen su ADN ideológico. Somos un partido socialista, que defiende los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y la intervención pública para conseguir una sociedad justa. Cualquier tibieza o duda al respecto distorsiona nuestra imagen ideológica y refuerza a la derecha y sus marcos. Para evitarlo, y recuperar la mayoría social, defendemos un PSOE-A reconstruido que sea ideológicamente coherente con su electorado y en el que el ideal socialista defina permanentemente el eje de la actuación política.

Los tiempos convulsos que vive la política española están produciendo escenarios altamente volátiles. El reciente nombramiento de nuestro Secretario General del PSOE-A como portavoz socialista en el Senado, cargo incompatible con el ejercicio del liderazgo socialista andaluz y la labor de oposición, es el último ejemplo de esa volatilidad. Además, al no existir mayorías claras a nivel nacional, el voto de los andaluces y las andaluzas puede ser decisivo para poder mantener al PSOE en el gobierno de España en cualquier momento.

Las sucesivas debacles electorales en Andalucía, la necesidad urgente de renovar un liderazgo autonómico fracasado y emigrado y los requerimientos de un PSOE-A fuerte y unido, capaz de competir electoralmente y recuperar representación electoral, nos obligan a afrontar con urgencia un nuevo proceso interno de RENOVACIÓN del PSOE-A.

Los y las firmantes, como militantes socialistas, asumimos nuestra cuota política de corresponsabilidad en la situación que vivimos, demandando el nombramiento por parte de la Ejecutiva Federal de una GESTORA DE INTEGRACIÓN, que sustituya a la actual Ejecutiva Regional y en la que se encuentren presentes todas las sensibilidades que concurrieron en las últimas primarias, con el encargo de convocar, en el plazo estatutario, ELECCIONES PRIMARIAS A LA SECRETARÍA GENERAL DEL PSOE-A y CONGRESO REGIONAL EXTRAORDINARIO, para así poder iniciar la necesaria y urgente RECONSTRUCCIÓN el PSOE-A.

