El 60 cumpleaños de la infanta Elena vuelve a reunir a la familia del rey en una comida

La infanta Elena ha celebrado este miércoles su 60 cumpleaños con una comida en un restaurante de Madrid que ha congregado a los reyes Felipe y Letizia, a los eméritos Juan Carlos y Sofía y a la mayoría de integrantes de la familia Borbón y Grecia.



En el almuerzo, también han participado la infanta Cristina con tres de sus hijos -Juan, Pablo e Irene- y los dos de la homenajeada, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, así como la princesa Irene, hermana de la reina Sofía, y algunos otros familiares.



No ha asistido la princesa Leonor, quien se encuentra en el Pirineo aragonés de ejercicios de montaña con los cadetes de la Academia General de Zaragoza, y no se ha visto entrar en el restaurante a la infanta Sofía, de vacaciones desde el pasado día 5 en el internado de Gales (Reino Unido) donde estudia bachillerato.



Se trata del segundo encuentro de la familia Borbón y Grecia desde el pasado 31 de octubre, cuando tuvo lugar la celebración privada por el 18 cumpleaños de la princesa de Asturias en el Palacio de El Pardo de Madrid.



Los invitados al 60 cumpleaños de la hermana mayor de Felipe VI han ido llegando de manera escalonada al restaurante, situado en el distrito de Charmartín y caracterizado por sus productos de temporada.



Don Felipe y doña Letizia se han bajado del vehículo oficial en el Paseo de la Castellana y han caminado unos metros hasta el local, donde han saludado sonrientes a los medios gráficos que aguardaban en el exterior.



Juan Carlos I ha llegado solo en un coche junto a sus asistentes y la reina Sofía lo ha hecho en otro con la infanta Cristina.



Elena de Borbón también ha aparecido en solitario después de que estuviera por la mañana en su trabajo en la Fundación Mapfre.



A la celebración también se ha sumado Alexia de Grecia, hija mayor del exrey de Grecia Constantino, hermano de doña Sofía, fallecido en enero de este año.



La de hoy es la séptima visita del rey emérito desde que se instaló en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en agosto de 2020 por la polémica que suscitaron sus irregularidades fiscales y su conducta personal.



Don Juan Carlos llegó este mediodía procedente de Ginebra (Suiza) junto a su hija Cristina a bordo de un avión privado que aterrizó en el aeropuerto de Barajas.



Al no poder alojarse en la Zarzuela, la que fue su residencia durante su reinado, la previsión es que el rey emérito abandone Madrid a última hora de la tarde.



Así lo hizo en la visita que hizo a Madrid el pasado 31 de octubre para asistir a la celebración privada por el 18 cumpleaños de la princesa Leonor en el Palacio de El Pardo.



Don Juan Carlos, que el próximo 5 de enero cumplirá 86 años, no fue invitado a la jura de la Constitución en el Congreso de la heredera al trono, ni tampoco al acto posterior en el Palacio Real con los poderes del Estado.



La última visita a España fue a finales de noviembre a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en la última de las regatas con el 'Bribón' y estar con sus amigos de la vela.



Don Juan Carlos estuvo una semana en la localidad gallega y antes de marcharse de España, hizo una escala en Vitoria.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es