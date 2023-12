Esposas de reservistas rusos denuncian presión a sus maridos por pedir fin de movilización

Esposas de reservistas rusos denunciaron hoy presiones por parte del Servicio Federal de Seguridad (FSB) a sus maridos que combaten en Ucrania por demandar el fin de la movilización indefinida.



"Los amigos del FSB han comenzado a visitar de manera sistemática a los maridos de las participantes más activas", señala en Telegram el movimiento "Camino a Casa" integrado por esposas, madres y hermanas de movilizados.



Entre otras cosas, a dichos reservistas los interrogan, les requisan los teléfonos móviles y "les exigen que le digan a sus mujeres que cierren la boca".



"Luego llegan amenazas como: 'Graba un vídeo diciendo que aquí todo te parece bien o te enviamos en una batallón de asalto sin billete de vuelta'", añaden.



El mensaje acusa a las autoridades de recurrir a métodos "muy sucios", ya que intentan "aplacar nuestra ira, presionando a nuestros familiares".



"Ustedes juegan con nuestras vidas. Esos son claros métodos de cobardes y ratas ¿Y quién es nuestro rey de las ratas?", apunta.



Las mujeres de los movilizados advierten de que, en caso de que les ocurra algo a sus maridos, informarán a todo el mundo sobre las "atrocidades" sancionadas por las autoridades rusas.



"¿Para qué necesitamos un presidente que hace cómo que no existimos? ¿(Un presidente) Que vive únicamente en una televisión totalmente controlada por él?", dijo.



Ante la falta de respuesta de las autoridades locales a sus cartas, las mujeres de una parte de los 300.000 reservistas crearon en agosto un movimiento que se ha mostrado muy activo desde entonces.



"Camino a casa" envió hace una semanas un manifiesto y una petición al presidente, Vladímir Putin, en el que exigía el inmediato retorno a casa de sus maridos, que fueron movilizados en septiembre de 2022 por decreto presidencial.



Las autoridades no vieron con buenos ojos su activismo y les prohibieron manifestarse, algo que no les impidió salir a la calle, lo que provocó que la policía se personara en sus domicilios para llamarles la atención.



Con todo, el jefe del comité de Defensa de la Duma, Andréi Kartapólov, mantiene que los movilizados solo regresarán a sus hogares "después de que concluya la operación militar especial".



Putin no aludió a la petición de esas mujeres la pasada semana en su primera gran rueda de prensa de la guerra, pero descartó la necesidad de una segunda ola de movilización.

