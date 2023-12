Albert Rivera revela detalles de su vida amorosa y su relación con Malú

En una aparición poco común, Albert Rivera ha compartido detalles íntimos de su vida amorosa en el programa '100% Únicos', conducido por Guillermo Fresser. El político se ha sincerado sobre cómo conoció a la cantante Malú y ha hablado de su relación actual con Carla Cotterli, seis meses después de la confirmación de su ruptura con Malú.

Rivera rememoró el comienzo de su relación con Malú, explicando: "Parece un tópico, pero la conocí en un concierto en Barcelona, en 2015 ó 2016. Me la presentaron al acabar el concierto. Empezamos amistad en ese momento y la mantuvimos, pero no teníamos relación, porque cada uno tenía su pareja. Después yo me quedé soltero, ella también estaba soltera, y así surgió esa relación". Confesó tener todavía gran cariño por la cantante a pesar de que su historia de amor no funcionase, afirmando: "La vida son etapas, ha sido una relación maravillosa y hay que sacar lo bueno de todas las etapas".

Sobre su actual relación con Carla Cotterli, Rivera comentó con una sonrisa: "Estoy empezando con una chica ahora y esta nueva etapa quiero tomármela con calma, paso a paso".

Por su parte, Malú, quien asistió al cumpleaños de Alejandro Sanz, no quiso responder a las declaraciones de Rivera. Con una actitud radiante, afirmó: "Nos lo vamos a pasar súper bien y a disfrutar mucho. Vamos a tener un cumpleaños maravilloso. Muchísimas gracias chicos". Aseguró estar "muy bien" y dejó claro con su actitud que no piensa corresponder a las palabras del padre de su hija Lucía

