Uribes, quinto secretario de Estado para el Deporte del gobierno de Sánchez

José Manuel Rodríguez Uribes es el quinto secretario de Estado para el Deporte en los últimos cinco años y medio, desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno el 1 de junio de 2018, tras sacar adelante la moción de censura que presentó contra Mariano Rajoy.



Rodríguez Uribes llega al cargo tras la renuncia el pasado día 14 de Víctor Francos, "por razones profesionales", después de seis meses al frente del organismo y de que en el nuevo Ejecutivo de Sánchez, formado el 20 de noviembre, el deporte pase a depender del ministerio de Educación y Formación Profesional, con Pilar Alegría al frente, y no de Cultura como había permanecido hasta la fecha.



Desde la llegada de Sánchez a la Moncloa han ocupado la presidencia del CSD, cargo con rango de secretario de Estado, María José Rienda, con José Guirao como ministro de Cultura, Irene Lozano, con José Manuel Rodríguez Uribes al mando del ministerio, José Manuel Franco, en el periodo final de Rodríguez Uribes y el inicio del de Miquel Iceta, y Víctor Francos con este último.



- María José Rienda (22-junio-2018/28-enero-2020)



Primera mujer presidenta del CSD, que asumió el cargo con la experiencia de haber sido deportista durante 22 años y también de haber dirigido, tras su retirada, el programa deportivo de Sierra Nevada (2011-15) y haber sido responsable de actividades y promoción del deporte de la Junta de Andalucía.



Rienda y Guirao dejaron hecho un anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno el 2 de febero de 2019, con medidas para fomentar el deporte femenino e inclusivo.



Incluía un artículo que generó polémica e hizo que el texto se ganara tras su presentación el apelativo de ley "anti Tebas", pues el citado epígrafe impedía que una liga profesional pudiera adquirir, explotar o comercializar los derechos audiovisuales de otras federaciones, que no figura en la ley aprobada en 2022.



También preveía un catálogo de deberes y derechos de los deportistas y el refuerzo de la buena gobernanza y transparencia de las entidades deportivas, con limitación de mandatos para los órganos de gobierno de las federaciones, sin determinar el tiempo que lo dejaba a decisión de las federaciones. Esto último tampoco aparece en la nueva ley.



- Irene Lozano (28-enero-2020/30-marzo-2021)



Escritora y periodista. Llegó al CSD procedente de España Global y con nueve años de experiencia en política, tras haber militado en UPyD en la etapa de Rosa Díez, en la que fue diputada hasta 2015. La derrota de Díez en las primarias frente a Andrés Herzog provocó su marcha de la formación y su posterior incorporación como independiente al PSOE en las generales del 20 de diciembre de 2015.



Colaboró con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la redacción de su libro "Manual de resistencia" sobre la trayectoria política de este.



En sus casi 14 meses al frente del CSD, que coincidieron en su inicio con la etapa más dura de la pandemia, se firmó el primer convenio colectivo del fútbol femenino en febrero de 2020.



Un mes después de la declaración del estado de alarma, en abril de 2020, firmó los "Pactos de Viana" con la Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga, que permitieron la vuelta del fútbol profesional en junio y un cambio en el decreto de derechos audiovisuales de 2015, con un mayor porcentaje de dinero para la RFEF y el CSD, para que este lo canalizara a otros deportes más golpeados por la crisis sanitaria y para crear una fundación de ayuda a las federaciones que quisieran gestionar sus derechos audiovisuales.



Dejó el cargo para ir en la lista del PSOE que encabezó Ángel Gabilondo en las elecciones autonómicas de 2021, después de haber confirmado su compromiso para que la Liga femenina sea profesional y que se aprobara una nueva ley del deporte.



Tras los resultados en dichas elecciones Lozano fue nombrada directora de la Casa Árabe. Es autora del segundo libro de Pedro Sánchez, "Tierra Firme", publicado el pasado día 4, elaborado igual que el primero a partir de conversaciones grabadas con el presidente



-José Manuel Franco (30-marzo-2021/13-jun 2023)



Licenciado en Derecho y militante del PSOE desde 1981. Llegó al CSD después de haber sido delegado del Gobierno en Madrid desde el 12 de febrero de 2020. Autorizó las manifestaciones del 8M en el inicio de la pandemia por lo que fue imputado por un delito de prevaricación en una causa luego sobreseída.



Su mandato incluyó los Juegos de Tokio 2020, celebrados en 2021 por la pandemia, en los que España ganó 17 medallas, y la aprobación de la nueva Ley del Deporte (2022), que renovó la que regía desde octubre de 1990.



El texto obliga a todas las entidades públicas o privadas a equilibrar la presencia de mujeres en sus órganos directivos y las federaciones y ligas profesionales tienen que tener un protocolo de prevención y actuación ante casos de discriminación, abusos y acoso sexual.



No establece limitación de mandatos presidenciales, pero impide que las federaciones establezcan relaciones de negocio con deportistas federados, tras la investigación judicial que se sigue por el caso de la Supercopa de fútbol.



También se aprobó una nueva ley antidopaje (11/2021) con la unanimidad de los grupos palamentarios, para actualizar la normativa que regía desde 2013 y que había sido modificada en 2017. Fue la primera vez que España aprobó una ley sobre la materia el mismo año en que entró en vigor la última versión del Código Mundial Antidopaje



La profesionalización de la liga de fútbol femenino, la creación de los programas "TEAM ESPAÑA Elite" y de "Interés Estratégico, dotados con 16 millones€ por año en 2022, 2023 y 2024 son parte de su mandato, en el que el CSD ha aprobado una convocatoria de subvenciones plurianuales por valor de 173 millones€ para 2022, 2023 y 2024 -57 millones por año- con el objetivo de igualar o superar las 22 medallas de Barcelona'92.



Dejó el CSD para concurrir como número uno socialista al Senado por Madrid en las elecciones del 23 de julio.



- Víctor Francos (13-jun-2023/14-dic-2023)



Licenciado en Derecho y vinculado al PSC, fue director de gabinete de Salvador Illa en Sanidad hasta enero de 2021, codirector de su campaña a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública como número dos del ministerio que dirigía Miquel Iceta y luego secretario general de este en el ministerio de Cultura.



Su presidencia ha estado marcada principalmente por la crisis de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras el título mundial femenino logrado el 20 de agosto en Sídney, por el beso no consentido que el entonces presidente, Luis Rubiales, dio a la jugadora Jenni Hermoso, en la entrega de medallas. También por su mediación entre las internacionales y la propia RFEF para que se tuvieran en cuenta las reclamaciones de las jugadoras para volver a la selección tras el Mundial.



El empeño de Rubiales en no dejar su cargo y el clima generado por el caso hicieron que el CSD presentara una denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) contra este, que fue sancionado durante tres años tanto por este como por la FIFA.



Francos deja elaborado el borrador de la orden ministerial para el desarrollo de las elecciones que las federaciones deportivas deben celebrar en 2024, que renueva la vigente desde 2015, y también deja firmada la autorización a la Federación de Fútbol para que celebre sus comicios en el primer cuatrimestre.

