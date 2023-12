Laporta declara intransferibles a Araujo y Lewandowski

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, declaró este martes intransferibles al defensa Ronald Araujo y al delantero Robert Lewandowski, recordando que son dos piezas básicas en el equipo de Xavi Hernández y que los azulgranas tiene "una plantilla corta" esta temporada.



"Ningún jugador quiere salir y no habrá ninguna salida en este mercado", avanzó Laporta en un encuentro informal durante la comida de Navidad con los medios de comunicación que siguen la actualidad del club.



Sobre Araujo y un posible interés del Bayern Múnich, Laporta aseguró que no piensan traspasar al central uruguayo "aunque llegara una oferta muy buena" del club bávaro, "porque el Barça no es un club vendedor".



Tampoco a Lewandowski el próximo verano, pese a un supuesto interés del fútbol saudí. "Él no se quiere ir y es nuestro único goleador", afirmó el dirigente del club catalán, quien confirmó, eso sí, que el equipo intentará reforzarse con un centrocampista en el mercado de invierno que se uniría al refuerzo ya confirmado del delantero Vitor Roque.



Con estos retoques, Joan Laporta confía en que la plantilla pueda competir por ganar la Liga de Campeones esta temporada: "No veo a ningún equipo que sea invencible para nosotros si estamos a nuestro mejor nivel", sentenció.

