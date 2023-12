Ramón García, orgulloso y feliz de dar las campanadas con Ana Mena y Jennifer Hermoso

Un año más, Ramón García se pone al frente para presentar las Campanadas de Televisión Española, pero esta vez con nueva compañía. El presentador estará acompañado de Jenni Hermoso y de Ana Mena, quienes se enfrentan a su reto televisivo más importante hasta la fecha.

Un evento que Ramón afronta con mucha tranquilidad, ya que hasta en 14 ocasiones ha presentado el año en la cadena pública: "Bien, lo que pasa que uno ya lo conoce pero cada año es nuevo y distinto, y esta vez con nuevas compañeras". El presentador asegura que "van a tener la tradición pero van a ser muy diferentes, van a pasar muchas cosas, el arranque va a ser diferente a lo habitual".

También ha querido hablar de su usual atuendo para la ocasión, advirtiendo que "la capa va a tener como siempre su protagonismo", pero sin revelar de qué manera estará presente. Sobre su excompañera, Anne Igartiburu, que será su segundo año consecutivo sin campanadas, Ramón explica: "Esto ya sabes, las campanadas son cíclicas, van cambiando. Anna estará feliz viéndolas en casa, me imagino".

Un año nuevo marcado por los cambios y por la novedad de los presentadores: "Yo creo que es bueno evolucionar, la mezcla de un veterano como yo con dos chicas que nunca las han dado, referentes en el deporte y en la música". Explica que estos días ha tenido el placer de poder conocer a Jenni, aunque a Ana la ha estado apoyando desde sus inicios en su carrera musical.

Tiene claro cuál es el gran consejo que tiene para ellas: "Yo lo que les he dicho es que sean ellas, hay que seguir un orden de unas cosas pero ellas que estén tranquilas, vosotras a lo vuestro y disfrutar de la noche. Son dos chicas muy disciplinadas y estupendas".

Cambiando de tema, el presentador ha evitado pronunciarse sobre el bautizo de la pequeña Ana, nieta de su amiga Ana Obregón: "Los temas de Ana y mios me gusta dejarlos en el ámbito de lo privado, para eso somos muy buenos amigos". Sobre las vacaciones de Navidad, confiesa que a pesar de tener dos hijas en común, no la pasará con su exmujer, Patricia Cerezo: "No nos juntamos en navidades, yo soy un poco antinavideño porque siempre me ha tocado trabajar. Las navidades ya las tenemos repartiditas y muy bien".

