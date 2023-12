El ADN y el registro de embarazadas, claves para hallar a la madre de la bebé de Sevilla

La investigación para encontrar a la madre de la bebé arrojada ayer a un contenedor en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) se centra en intentar cotejar el ADN de la menor con bases de datos donde pueda estar el de su madre, así como en los registros de atención a embarazos desde abril pasado cuyo parto no haya sido atendido en un hospital.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, la Guardia Civil trabaja en intentar comprobar si el ADN de la madre ha sido registrado en algún momento, aspecto que podría aclararse esta misma semana, mientras se ha comenzado a buscar "candidatas" entre mujeres que se hubieran dado cuenta del embarazo el pasado abril y finalmente no hayan acudido a un centro sanitario para dar a luz.



La premisa pasaría por que la madre hubiese acudido a un médico en algún momento entre abril (lo que se entiende como el primer mes de embarazo) y ayer, ya que, inicialmente, todos los percentiles de peso y talla de la niña indican que la gestación ha durado más de ocho meses.



De esta forma, si se encontrara un registro de una atención a una embarazada que finalmente ha dado a luz sin control médico "se podría tirar de esa pista", indican las mismas fuentes, que señalan que, por el momento, no hay indicios de quién puede ser la madre de la niña.



Los investigadores manejan "todas las hipótesis" en este caso, sin descartar que no fuese la madre, sino otra persona, la que arrojase a la bebé al contenedor, en la trasera de unas naves industriales sin viviendas alrededor ni cámaras de seguridad que hayan podido captar alguna imagen de los hechos.



La prioridad de la Junta, una familia de adopción

Mientras tanto, la búsqueda de una familia que adopte a la bebé es "la prioridad" para la Junta de Andalucía, según ha dicho hoy la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Loles López.



López ha dicho que lo primero "es que se recupere, que se ponga bien", ha dicho que se buscará a la familia biológica de la niña por si se quiere hacer cargo de ella, y en caso de no encontrarla "pasará a tutela de la Junta y rápidamente irá a adopción".



Fue Antonia, una vecina de Los Palacios y Villafranca la que ayer encontró viva a la bebé en un contenedor. La niña estaba bocabajo dentro de una bolsa de plástico de un supermercado del municipio, y rápidamente la sacó y avisó a los servicios de emergencia.



Dentro del “shock inicial”, Antonia, que tiene 62 años, preguntó en el mismo lugar del hallazgo qué habría que hacer para adoptar a la niña, un proceso complicado de cara a señalar a un adoptante con un menor en concreto, como marca la normativa en España.

La consejera ha agradecido el gesto de la mujer que encontró a la pequeña y la puso a salvo, así como su intención de adoptarla, aunque "eso no funciona así", y "lleva un protocolo, una formación, porque lo primero es el bebé, y cuando hablamos de niños y niñas todo lleva un proceso".



Loles López ha censurado la actitud de la madre de la bebé o de la persona que la tiró al contenedor, para recordar que la Junta "tiene muchos medios, muchos recursos", y ha pedido "que a nadie se le ocurra hacer lo que han hecho con este bebé" porque "un hijo es para toda la vida, y hay que tener las cosas muy claras".

Además de la hipotermia que sufría, la niña tenía "algo más", ha dicho Loles López, que no ha precisado qué sufría la pequeña en concreto.



La Guardia Civil ha informado a EFE de que poco antes de las 18.00 horas fue encontrada la bebé, que había sido tirada a un contenedor de basura orgánica en la calle Mariano Benlliure.



La niña fue sacada a toda prisa del contenedor, donde estaba metida en una bolsa y llena de sangre, y llevada a los servicios médicos por los propios vecinos de la calle.



La bebé ingresó de urgencia en el hospital Virgen de Valme, donde se encuentra en observación y en estado estable.

