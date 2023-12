Rumores de infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó: "La cabra siempre tira al monte"

Fani Carbajo, la exconcursante de "La Isla de las Tentaciones", ha hablado abiertamente sobre los controvertidos mensajes que han salido a la luz de Íñigo Onieva. Hace unos días, la influencer Carolina Moura explicaba en el programa 'La influencia show' que el marido de Tamara Falcó había intercambiado unos mensajes con ella, algo que ya conocíamos pero de lo que todavía no se había hablado públicamente por la protagonista.

Tras esta información y conocer el contenido de dichas conversaciones mientras el empresario estaba en una relación con la marquesa de Griñón, no han tardado en conocerse diferentes opiniones al respecto. En una reciente declaración al equipo de Europa Press, Fani Carbajo, quien anteriormente se había pronunciado sobre el tema, afirmó: "Yo sé que él le estuvo escribiendo a una chica, yo lo vi, no es mentira porque yo esos mensajes los he visto. Yo coincidí con ella en un evento, la velada, y salió el tema y me lo enseñó. Pero que vamos, es que no sé tampoco me extraña, es siempre lo mismo*".

La participante de reality shows también expresó su opinión sobre cómo las personas, por mucho que intenten cambiar, seguirán siendo las mismas: "Es que la cabra tira al monte como dice mi novio. Sabes lo que pasa, cuando una relación no funciona, no funciona. Te puede costar dar el paso como me pasó a mí, pero al final lo di. Estoy en una relación bonita, sana y no se me pasa por la cabeza nada de eso. Cuando estás en una relación tóxica, aunque mediáticamente quieras decir que no, que es muy bonita o muy sana, no. Es todo lo contrario".

Fani aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a Tamara Falcó, insistiendo en que crea la veracidad de la información revelada: "Tamara se lo tiene que creer. La gente no va a mentir sobre algo para dañar a alguien que no conoce. No tiene ningún sentido". Además, la colaboradora subrayó la falta de lógica en negar la verdad. La polémica continúa, y Fani ha dejado claro que está dispuesta a compartir su versión de los hechos, desafiando la relación de Íñigo Onieva.

