La presa de Alqueva supera ya los 3.000 hm3

La macro presa portuguesa de Alqueva, sita en el Alentejo y que se nutre del río Guadiana y de su cuenca hidrográfica (el 80% de la misma se halla en España), acumuló casi 108 hm3 entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2023 y ya supera con creces los 3.000 hm3 de agua embalsada. Este enorme pantano, el más grande de Europa Occidental, sigue en el punto de mira de la Junta de Andalucía como recurso de emergencia del que abastecerse en caso de que se prolongue la extrema sequía que sufre la región desde hace más de cinco años.

Las lluvias que cayeron en la Península a finales de noviembre y principios de diciembre han servido para alimentar aún más las reservas de la presa de Alqueva, la cual se beneficia del agua que recoge el río Guadiana a su paso por Castilla-La Mancha y Extremadura.

En tan sólo quince días, los comprendidos entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre (2023), ambos inclusive, Alqueva pasó de almacenar 2.914,07 hm3 a 3.021,87 hm3, un incremento de 107,80 hm3. El río Guadiana llegó a la estación medidora de Monte da Vinha con un pico de caudal de 260 m3/segundo el día 2 de diciembre.

Como la capacidad del pantano es de 4.150 hm3, esos 3.022 en números redondos equivalen al 73%.

En prácticamente el mismo periodo de tiempo, entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre, las reservas de los pantanos situados en las cuencas de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, en la provincia de Huelva sólo se incrementaron en 5 hm3, casi veintidós veces menos que en la macro presa portuguesa, ya que aquéllos pasaron de 135 hm3 a 140.

Con esos 3.021,87 hm3, Alqueva tiene más agua que todos los pantanos juntos de todas las cuencas hidrográficas de Andalucía, ya que a fecha 11 de diciembre en la comunidad autónoma andaluza había embalsados 2.474 hm3 (el 20,63% de la capacidad total existente, que es de 11.994 hm3).

Aún más: sólo el conjunto los embalses de dos de las diecisiete comunidades autónomas españolas superan la reserva de la gran presa portuguesa: los de Castilla y León, con un acumulado de 4.882 hm3, y los de Extremadura, con 6.987 hm3.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha vuelto a advertir que si no llueve en Andalucía de aquí al verano, puede haber «problemas serios de abastecimiento en capitales de provincia y en municipios importantes», con el impacto que ello supondría para la población, pero también para la agricultura, el turismo y la industria.

En una entrevista concedida al Diario Sur, Moreno Bonilla ha explicado que «cada vez van quedando menos ventanas de oportunidad para recibir esas ansiadas lluvias», ya que, aunque las previsiones apuntaban a un otoño más húmedo de lo habitual, esos pronósticos no se han cumplido y los embalses andaluces están a un 20 % de su capacidad, 30 puntos menos que la media de la última década.

«Si no lloviera más en este mes, nos queda la ventana de marzo y abril para recibir alguna precipitación. Pero si no tenemos esa primavera lluviosa, si no lloviera de aquí al verano, tendríamos problemas serios de abastecimiento en capitales de provincia y en municipios importantes», añadió el presidente.

La sequía, ha señalado, «ya se ha convertido en un problema estructural», lo que significa que en Andalucía «va a faltar agua» de forma sistemática. «Por esa razón debemos hacer todos los esfuerzos y utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance», ha subrayado.

La Junta se plantea, si fuera necesario, disponer de barcos cisterna para abastecer al litoral de la Costa del Sol desde el puerto de Málaga, o contar con desaladoras y desalobradoras portátiles, así como la activación de sondeos estratégicos en desuso para dar servicio a corto plazo a zonas tan afectadas como la Axarquía malagueña.

EL ÚLTIMO RECURSO

Aunque oficialmente no ha dicho nada al respecto de la presa de Alqueva, más allá de la proposición no de ley que aprobó el Parlamento andaluz el 11 de octubre instando al Gobierno de España a negociar con el de Portugal una cesión temporal de derechos de agua de dicha presa con destino inicialmente a los regantes de Huelva y, presumiblemente, al acuífero del parque nacional de Doñana, oficiosamente ha circulado con profusión la idea de captar agua de Alqueva para transportarla hasta las zonas más necesitadas de Andalucía.

Portugal tampoco escapa a los efectos de la sequía y también recurre a la macro presa para paliarla. Sólo en los primeros ocho meses del año pasado, se trasvasaron desde Alqueva 100 millones de metros cúbicos de agua (100 hm3) a otras siete presas situadas en los distritos de Beja, Évora y Setúbal. Este volumen más que triplicó al de los trasvases internos en el país vecino desde el gran embalse en el año 2021, que fue de 30 millones de m3.

El agua de la presa de Alqueva llegó en 2022 a los embalses de Odivelas (Ferreira do Alentejo), Roxo (Aljustrel), Fonte Serne (Santiago do Cacém), Morgavel (Sines), Vigia (Redondo), Monte Novo (Évora) y Enxoé (Serpa). Además de estos embalses, Alqueva también abasteció de agua al canal denominado Alto-Sado, que nace en la presa de Monte da Rocha, situada en el municipio de Ourique, distrito de Beja, pero que sirve a la zona costera del Alentejo.

La presa de Roxo, cuyas aguas se utilizan para riego y abastecimiento público de las poblaciones de los municipios de Aljustrel y Beja, fue la que recibió el mayor volumen de agua, totalizando 55,5 millones de metros cúbicos. Ese volumen incluyó el agua que pasó por el Roxo hacia los sistemas gestionados por la Asociación de Regantes y Beneficiarios de Campilhas y Alto Sado (ARBCAS) y la empresa Águas de Santo André (AdSA), es decir, el canal Alto-Sado y la Fuente, Serne y Morgavel.

Le siguieron Odivelas, con 35 millones de metros cúbicos de agua; Morgavel, con 7,3 millones; Fonte Serne, con 2,8 millones; Vigia, con dos millones; Monte Novo, con 1,3 millones, y Enxoé, con 1,2 millones, mientras que el canal del Alto-Sado recibió nueve millones.

En marzo de 2022 se realizó el primer trasvase de agua desde Alqueva al sistema de Santo André, que permitió reforzar el suministro a la zona industrial y logística de Sines, el principal polo de estas características en Portugal.

Para garantizar este refuerzo de almacenamiento, el agua de Alqueva tuvo que recorrer un total de alrededor de 170 kilómetros por canales, túneles y tuberías, pasando, en el camino, por las presas de Álamos, Loureiro, Alvito, Pisão y Roxo.

De cara al posible objetivo de la Junta de Andalucía de recibir agua de la presa de Alqueva en caso de extrema necesidad, Sines, a la que ya llega merced a la conexión realizada en marzo de 2022, ofrece dos posibilidades: la marítima y la ferroviaria.

La marítima, porque Sines tiene el principal puerto de Portugal, con calados naturales de hasta 28 metros, y terminales para la carga y descarga de, fundamentalmente, sustancias energéticas, pero también de agua para el suministro a los buques.

La ferroviaria, porque el puerto de Sines está conectado con el de Sevilla mediante una línea con una frecuencia actualmente semanal para el tráfico de contenedores y que opera la compañía Medway.

