Laporta: "La confianza que tenemos en Xavi es total"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró, en una entrevista con EFE, que la directiva tiene "una confianza total" con su entrenador, Xavi Hernández, de quien destacó "su resistencia" y "su protección" hacia los jugadores, lo cual habla "muy a favor suyo".

Pregunta: ¿Está cuestionada la continuidad de Xavi?

Respuesta: Tiene toda nuestra confianza y además se la merece. Cuando das confianza a una persona, da lo mejor de sí misma. La confianza que tenemos en Xavi es total. A parte de sus conocimientos, es un gran entrenador, pero es que además tiene la virtud de que es una persona resistente, que protege a sus jugadores, lo cual dice mucho a favor de Xavi.

Además ha tenido que superar muchas adversidades esta temporada por las lesiones y lo está superando. En los análisis que hace de los postpartidos está magnífico, se lo digo cuando escucho alguna conferencia de prensa suya.

P: ¿Cual es su relación con Xavi?

R: Mi relación con Xavi es muy buena, es normal porque es nuestro entrenador. Además tenemos una historia juntos, que hace que nuestra relación sea muy buena.

P: Se ha hecho viral un vídeo de Johan Cruyff en el que hubiera aconsejado a Xavi que si quiere sobrevivir en el Barça, tendría que "mandar a hacer puñetas" al presidente (de turno). ¿Entendería que Xavi le pidiera no bajar tanto al vestuario o que bajara solo para ocasiones especiales?

En el pasado acabaron mandando los jugadores

R: Xavi no me ha dicho esto (sonríe), porque no soy un presidente que baja cada día al vestuario o que va a todos los entrenamientos. Solo bajo cuando creo que tengo que hacerlo y evidentemente siempre consensuado con el entrenador.

Es muy importante la distribución de roles y que cada uno asuma el suyo. Los jugadores tienen que competir para ganar; el entrenador a entrenar para hacer un equipo competitivo. El presidente, a mandar... Si no lo hacemos así, nos equivocaríamos, porque en el pasado ya ha ocurrido, que se han cambiado roles y han acabado mandando los jugadores y hemos llegado donde hemos llegado. Los que hemos tomado las riendas del club hemos sufrido las consecuencias, un legado desastroso y esto es lo que no puede ser. Cada uno tiene que saber cual es su papel.

No soy un presidente muy invasivo. A mí me gusta el fútbol, que me cuenten las cosas, y así lo hace.

P: ¿Con los cambios en la convocatoria para el partido en Amberes, hubo disparidad de criterios entre el club (Deco) y Xavi?

R: Pretendíamos consensuar con el entrenador y Deco y buscar hacer 'Team Building'. El trayecto era largo y los fisios nos recomendaron quedarnos allí. Los jugadores me dijeron que preferían volver después del partido, pero finalmente preferimos quedarnos allí, ya que según los médicos el descanso era lo más adecuado.

P: ¿En clave de futuro del técnico, siempre ha dicho que perder tendría consecuencias?

R: Siempre tiene consecuencias perder. Si no ganamos títulos esta temporada, habrá que tomar decisiones, las que más necesite el club, en función de lo que se haya hecho. Lo que pasa es que estamos vivos en todas las competiciones. Aspiramos a ganar todas las competiciones, todas en las que estamos participando. Ahora tenemos la Supercopa y empezaremos la Copa del Rey contra el Barbastro.

Estamos en la Liga, nos hemos distanciado de la cabeza, pero estamos terceros y lo importante es siempre cómo se acaba. En estos momentos hemos pillado un bache y los rivales directos aguantan el ritmo, pero creo que ellos tendrán también un bache y nosotros iremos progresando a mejor, porque ya hemos recuperado a algunos jugadores que estaban lesionados y son fundamentales para este equipo.

Tengo las expectativas intactas, que eran las de intentar ganar todas las competiciones en las que participamos. Sigo siendo optimista en cuanto al equipo.

P: Xavi dice que su proyecto está a mitad del camino después de dos años. ¿Pensaba que el equipo jugaría mejor a fútbol?

R: Xavi lo está haciendo muy bien, además es una persona con una capacidad de resistencia enorme. El equipo ha ido a más, en general. El año pasado ganamos la Liga y la Supercopa y este año aspiramos a ganar más títulos, creo que podemos repetir lo del año pasado y conseguir algo más, si nos respetan las lesiones y todo va progresando como esperamos.

Xavi tiene la capacidad de resistencia necesaria en los momentos indicados. Sabe lo que le falta al equipo, lo que necesita para tener esa velocidad de crucero que nos lleve a la victoria, pero no matar los partidos, cuando los tenemos de cara y algunos momentos de falta de concentración, nos penaliza... Esto lo estará corrigiendo seguro.

P: Pero con una plantilla mejor que la del año pasado, se compite peor. ¿Cómo se lo explica?

R: Lo achaco por las lesiones largas de Pedri o de Jong, dos jugadores que nos hacen tener el control del balón. Esto para mí ha sido una de las claves que esta plantilla, que es mejor que la del año pasado, no ha dado del nivel que todos esperamos. Ya recuperando a estos jugadores, estamos recuperando el nivel y nuestra forma de juego se vuelve a poner de manifiesto.

Quizás ahora que tenemos el control de la pelota, jugadores con la sangre de Gavi, que nos da otro equilibrio, se ha lesionado... Pero estoy convencido de que el equipo irá a más.

No descarta la llegada de un centrocampista en enero

P: ¿Los problemas de gol pueden solucionarse con la llegada de Vitor Roque?

R: Está previsto (que llegue) a finales de diciembre o principios de enero, para este mercado de invierno. La idea es que se incorpore cuanto antes.

P: ¿Qué expectativas tiene?

R: Deco nos ha explicado que es un jugador que tiene gol y creo que ahora nos irá muy bien, porque puede ayudarnos mucho. Tenemos jugadores virtuosos, goleadores natos como Lewandowski y será un complemento para el equipo.

P: ¿Y se plantean refuerzos en el mercado de invierno como por ejemplo un pivote?

R: Si conseguimos tener 'fair play,' la idea es tener a un centrocampista que de alguna manera compense la baja de Gavi. Sería una cesión hasta finales de temporada, como hace muchos años hicimos con Edgar Davids, por ejemplo.

Tenemos margen, creo que hasta finales de año podemos generar 'fair play', por una serie de operaciones que tenemos en marcha y si se confirman, tendríamos opciones.

P: ¿Y qué fichajes se plantean para el año que viene?

R: Si cumplimos el presupuesto, que es muy ambicioso, podríamos ir al mercado con las garantías de hacer operaciones que no comporten avales personales de los directivos y sería cuestión de poder fichar con normalidad.

P: ¿Hay decisión sobre el futuro de lo Joaos (Cancelo y Félix)? ¿Una decisión en firme para ficharlos?

R: El agente de los jugadores (Jorge Mendes), que es el mismo, y los dos clubes (City y Atlético de Madrid), con los que tenemos buena relación y nos conocemos mucho, ya nos han orientado por dónde tienen que ir los tiros para que las operaciones se concluyan, para que se incorporen al Barça. Tenemos interés de que no estén a préstamo, sino que pertenezcan a la plantilla. Vamos a ver cómo evoluciona. En su momento se abordará. Creo que tanto la operación Cancelo como la de Félix, son operaciones que saldremos satisfechos todas las partes.

