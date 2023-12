Andalucía urge al Gobierno a convocar la Mesa de la Sequía ante la situación "extrema"

La consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de a Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha anunciado este lunes que va a pedir al Gobierno que convoque "urgentemente" la Mesa de la Sequía para abordar la situación de "sequía extrema" que sufren los agricultores y ganaderos.



Crespo ha indicado en declaraciones a la prensa que esta cuestión es una de las principales que le va a plantear al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la reunión que va a mantener esta jornada el representante del Gobierno con los consejeros de Agricultura y Pesca de las comunidades autónomas.



En este marco, ha señalado que va a solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que establezca una ampliación para que en este contexto tan "dificultoso" los seguros agrarios cubran también las incidencias por sequía en los cultivos de regadío y no sólo en los de secano.



Crespo ha indicado que desde Andalucía también le van a plantear a Planas una flexibilización del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) que tenga en cuenta, entre otras cosas, que en algunas ocasiones aunque haya voluntad de llevar a cabo ciertas prácticas que se solicitan, estas no se pueden realizar.



"Por ejemplo, las cubiertas vegetales del olivares muy difícil en estos momentos ponerlas en marcha debido a la sequía que está padeciendo en el olivar", ha expresado la consejera.



En materia de pesca, Crespo ha señalado que va a transmitir a Planas su respecto al acuerdo de cuotas pesqueras asignadas a España para 2024 en aguas de la Unión Europea (UE), especialmente en el Mediterráneo, donde los días de pesca se han rebajado al 40 %.



"Esto significa que habrá barcos por debajo de 130 días de pesca al año y eso es una dificultad para el relevo generacional, para la competitividad de esos barcos, para la rentabilidad y, por tanto, necesitamos un plan de compensación en este caso de la pesquería", ha comentado.



En el caso del Atlántico, ha indicado que le preocupa que solamente se puedan pescar 30 toneladas de cigala y que no se haya dado cuota de pesca del atún rojo a la pesca artesanal, a pesar de que la cuota general de esta pesquería se haya incrementado un 10 %.



Finalmente, ha indicado que le va plantear al ministro una rebaja del IVA para la carne y el pescado y que considera que en la presidencia española del Consejo de la Unión Europea "se ha perdido una oportunidad de plantear las cláusulas espejo" en los acuerdos con terceros países".

