Quique Sánchez Flores, el favorito para dirigir el Sevilla

La dirección deportiva del Sevilla trabaja a destajo para poder incorporar a un nuevo entrenador este mismo domingo, pero no ha sido capaz de hacerlo. El favorito sigue siendo Quique Sánchez Flores, con el que hay negociaciones abiertas.

El principal problema con el que se encuentra Víctor Orta es que no tiene mucho para ofrecer. El equipo está muerto, no tiene competiciones europeas y no hay dinero en las arcas del club. Ni dinero para fichajes ni dinero para pagar un buen sueldo. Además, la idea de la entidad es ofrecer un contrato hasta el final de temporada al próximo entrenador.

En este contexto, el Sevilla ha dejado de ser atractivo para cualquier entrenador que hace dos temporadas hubiera firmado sin pensárselo. El experimento del técnico sin experiencia no ha salido bien y ahora la idea del club es cerrar a un perfil que conozca la liga española y que ofrezca ciertas garantías. Pero claro, para que te den hay que dar y la situación es la que es.

Este domingo la plantilla se ejercitó en la ciudad deportiva sin un nuevo técnico. El trabajo del día fue de recuperación. El problema es que el calendario no da un respiro y el Sevilla tiene dos partidos esta semana, ante Granada y Atleti.

Si Orta no encuentra un entrenador esta semana tendrá algo más de tiempo porque podrá aprovechar las vacaciones de Navidad, aunque sería una irresponsabilidad tirar estos dos partidos y haber despedido a tu entrenador sin tener nadie que pueda sustituirle.

Victor Orta, director deportivo del #SevillaFC:



?️ "Desde mañana ya intentaremos trabajar para incorporar un nuevo entrenador cuanto antes". — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 16, 2023

