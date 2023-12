Marín: "No quiero seguir perdiendo oportunidades como la de hoy"

La volantista onubense Carolina Marín, derrotada este domingo en la final del torneo de maestras del circuito mundial de bádminton, aseguró tras el partido que no quiere "seguir perdiendo oportunidades como la de hoy" y que arrancará 2024 "con muchas ganas de seguir mejorando", sobre todo "en la parte mental".



"Ahora mismo me siento un poco frustrada por haber perdido la oportunidad de ganar esta final y este torneo por primera vez en mi carrera", dijo la jugadora española tras caer ante la taiwanesa Tai Tzu Ying por 12-21, 21-24 y 21-18.



"Pero quiero quedarme con las cosas positivas, porque ha habido partidos muy, muy buenos", apuntó Marín, que en la fase de grupos no perdió ni un enfrentamiento y que superó dos veces a lo largo de la competición a la vigente campeona olímpica y número dos del mundo, la china Chen Yu Fei.



"Me he vuelto a demostrar a mí misma que estoy en el camino. Venía sin ningún objetivo de resultados, pero he demostrado que quiero seguir luchando, que quiero seguir mejorando mi juego, sobre todo esa parte mental en la que este año ha sido bastante complicado", indicó.



La andaluza mostró su deseo de "analizar muy bien el partido" para sacar conclusiones.



"No quiero seguir perdiendo oportunidades como la de hoy. Necesito seguir concentrada en el juego, no irme al marcado, porque eso es lo que me ha pasado en el segundo set. He perdido la concentración y le he dado a ella la oportunidad de volver al partido", expresó Marín, para quien "la plata, desde luego sabe a plata, no a oro".



"Ahora toca descanso, seguir entrenando y pasar las Navidades con la familia. Ha sido un año con muchos altibajos, pero estoy con muchas ganas de seguir mejorando y de conseguir mejores resultados, así que vamos a por ese 2024", manifestó tras pasar por el podio.



Era la segunda vez que Marín disputaba las finales del circuito, tras la de 2020, también perdida ante Tai.

