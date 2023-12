300 personas exigen en Málaga el cese del "genocidio" palestino

Unas 300 personas se han manifestado este domingo en Málaga para exigir el cese del "genocidio" palestino y de los bombardeos israelís sobre Gaza, que han causado ya cerca de 19.000 muertos, la mayoría mujeres y niños.



En el acto de protesta, que se ha desarrollado en la céntrica plaza de la Marina, han ondeado banderas palestinas y se han coreado consignas como "no es una guerra, es un genocidio", además de multitud de pancartas contra la ofensiva del ejército israelí.



En el acto ha participado el coordinador de IU Andalucía y diputado en el Congreso por Sumar, Toni Valero, quien ha denunciado los "crímenes de guerra" de Israel, que anoche volvió a bombardear zonas residenciales del sur de la Franja de Gaza, causando la muerte de decenas de palestinos y cuatro miembros de la Media Luna Roja.



"Lo que estamos viendo es que el Gobierno de Israel ha dado un paso más y ha pasado de la ocupación y el apartheid a directamente la liquidación del pueblo palestino", ha afirmado en declaraciones a la prensa.



Para Valero, lo que está sucediendo en los territorios palestinos "es un genocidio televisado" que está llevando a la muerte a los gazatíes bajo los bombardeos y el hambre.



"Hay que denunciarlo, esto no es una guerra, esto es un genocidio. El objetivo del Gobierno israelí no es acabar con el terrorismo, sino quedarse con las tierras y los recursos naturales del pueblo palestino", ha añadido.

