La taiwanesa Tai vuelve a privar a la onubense Carolina Marín del título de maestra

La taiwanesa Tai Tzu Ying se proclamó este domingo maestra del circuito de bádminton por segunda vez y, como la primera, en 2020, a costa de la onubense Carolina Marín, que brilló con un gran juego en el primer parcial pero no puedo mantener el control en las dos siguientes mangas (12-21, 21-14 y 21-18).



Marín, tres veces campeona mundial, una vez campeona olímpica y seis veces campeona de Europa, aspiraba a obtener el único gran título que falta en su lista, el de las finales del circuito BWF. Pero no lo logró en Hangzhou (China), tras una cerrada lucha con Tai durante una hora y tres minutos.

La teórica igualdad entre ambas finalistas, cuarta del mundo la taiwanesa, quinta la española, tardó poco en romperse en los primeros compases a favor de Marín, que cometió errores contados, mientras su rival no encontraba más camino que el de tomar riesgos y mandó repetidamente el volante fuera de los límites.



Marín estuvo brillante cerca de la red, con golpes definitivos a los pies de Tai.



Con 14-8, jugaron un larguísimo punto con 30 intercambios que acabó con la asiática por los suelos, en un intento de llegar a lo imposible. Marín estaba crecida, rápida de reflejos, y amplió su ventaja hasta el 20-11. Tai salvó el primer punto de juego pero en el segundo un remate de Marín la obligó a devolver forzada.



En el segundo juego no se registraron ventajas significativas hasta 15-11 de Tai, que despertó dudas en el juego de la andaluza. Por primera vez encadenó una serie larga de errores y su rival los aprovechó, castigando a Marín en la red, y se llevó el parcial por 21-14.



Le costó a Marín superar ese bache. Se le vio hacer gestos poco habituales en ella, como llevarse la mano a la cabeza en señal de desesperación. Pero con dos golpes ganadores seguidos (6-4) volvió a meterse en faena.



Tai se hizo daño en la pierna derecha al intentar alcanzar el volante (8-6) y se tomó unos segundos para recuperarse, aunque pudo continuar sin problemas.



Tras un error de Marín, que dejó pasar un saque que iba dentro, y una ayuda a Tai de la red, la taiwanesa se puso por delante con un remate de la española fuera (11-10). Marín no volvió nunca a ponerse por delante. Su rival sacó una agresividad y una precisión que hasta ese momento no se le habían visto, fue ampliando márgenes y se hizo con cuatro puntos de partido (20-16). Marín eludió los dos primeros, pero remató fuera en el tercero.



Ambas finalistas han jugado en 23 ocasiones, ahora con una victoria más, 12-11, para la taiwanesa. De sus cinco partidos de este año, tres han sido para la española.



Marín cierra la temporada con dos títulos, tras sus victorias en el Masters de Orleans, en abril, y en los Juegos Europeos, en julio. También disputó las finales de los campeonatos del mundo, del Masters de Indonesia y del Abierto de Dinamarca.

