Garamendi pide evaluar las subvenciones a los parados por la demanda de puestos de trabajo

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha dicho este viernes que hay que evaluar "cómo se articulan las subvenciones" ya que en España hay tres millones de parados y también una demanda de puestos técnicos e intermedios.



Garamendi, que ha asistido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a la Asamblea de la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (FEDEJEREZ), ha remarcado que "no estamos diciendo que haya que quitar las subvenciones a nadie" pero ha subrayado que hay que darlas "sólo a los que las necesiten", y ha anunciado que el lunes mantendrá una reunión con el Ministerio de Inclusión.



"En España en aspectos tecnológicos o medioambientales necesitamos mucha gente, faltan 25.000 ingenieros de la seguridad informática, 100.000 personas en hostelería, 100.000 en la construcción, más de 15.000 en el transporte y tenemos tres millones de parados", ha precisado.



Garamendi ha hecho hincapié en la necesidad de conocer "cómo se contabiliza el paro" y ha puesto como ejemplo el efecto de los fijos discontinuos porque "cuando se contabilizan se hace como indefinidos y no siempre lo son".



Ha subrayado en su intervención que la CEOE pide que se trabaje en "la formación dual" y en la relación de los centros con las empresas porque "las necesidades van cambiando".



Acerca del mantenimiento de las cuentas públicas, ha aportado el dato de que en el resto de Europa la economía sumergida es de un 13 % y en España de un 24 %, lo que supone que "de cada cuatro personas que hacen actividades, tres pagan y uno no lo hace".



Sobre la elección de Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha dicho que los empresarios quieren tener interlocución "con un Gobierno y no con dos o con tres, que haya una voz única".

