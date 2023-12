El Villarreal asalta Rennes y logra la primera plaza tras un duelo frenético

El Villarreal alcanzó este jueves la primera plaza de su grupo tras derrotar al Rennes por 2-3 en un partido frenético, lleno de intercambios de golpes y acciones polémicas, en el que tuvo siempre la iniciativa en el marcador y que se pudo llevar con suspense tras anular el colegiado, a instancias del VAR, un tanto al equipo francés en la última acción del encuentro, en el m.101.



La victoria del equipo de Marcelino García Toral permite al Villarreal ahorrarse la próxima ronda de la competición, ante un rival de los caídos de la Liga de Campeones, y acceder directamente a los octavos de final de la competición.



El conjunto francés, al que le valía el empate, no especuló con el resultado y saltó al campo decidido a imponer su físico y vértigo ante un Villarreal incómodo con ese ritmo de juego.



El conjunto de Marcelino intentó bajas las revoluciones al partido con posesiones largas para activar a sus jugadores más creativos, pero le costó domar a un rival intenso y vertical en los primeros minutos.



El Rennes obligó por momentos al Villareal a defender en un bloque bajo, hundido casi en su área, sin más respiro ofensivo que las conducciones de Baena o los balones largos a Sorloth.



El dominio del Rennes no se tradujo en ocasiones más allá de un disparo cruzado de Nagida, ya superado el ecuador del primer acto.



Poco a poco el Villarreal fue encontrando a Akhomach y, sobre todo, a Gerard Moreno, que en su función de enlace entre media y ataque fue indetectable para los franceses.



Con el partido equilibrado, un inocente penalti de Belocian por un pisotón a Baena permitió al Villarreal tomar ventaja en el marcador.



Gerard Moreno ejecutó la pena máxima con clase para darle a su equipo el liderato del grupo, aunque la alegría duró apenas unos segundos, ya que el Rennes igualó en la jugada en apenas cinco toques, incluido el del saque de centro.



Un balón diagonal permitió a Assignon ganar la espalda de Altimira y batir a Reina con un disparo que se coló entre las piernas del portero.



Tras el intercambio de golpes, el partido se encendió y Mandanda evitó el segundo tanto del Villarreal tras despejar un remate de Gerard Moreno con la coronilla.



Ya en el tiempo de descuento, el Villarreal reclamó un nuevo penalti sobre Baena por una agresión de Assignon, pero el árbitro turco, muy superado por el partido, señaló falta del atacante tras la revisión en el VAR.



Tras el descanso, el Rennes intentó repetir la jugada del empate en la primera acción del segundo tiempo ante un Villarreal que mostró una pose más ambiciosa en el arranque del segundo acto.



Sin embargo, la primera acción de peligro la protagonizó Borigeaud con un disparo centrado que atajó Reina. La respuesta del Villarreal fue inmediata, ya que Gerard Moreno asistió a Baena, quien no pudo superar en su vaselina a Mandanda.



El Villarreal, cada vez más cómodo con el balón, volvió a golpear a su rival con un nuevo pase al espacio de Gerard Moreno que Ilias Akhomach, con un disparo que rebotó en un rival, convirtió en gol a media hora del final.



El gol descentró al Rennes y desató al Villarreal, que tuvo el tercero en una acción de estrategia que Gerard Moreno y Gabbia no acertaron a culminar a un palmo de la línea de gol.



El conjunto francés intentó reaccionar con un triple cambio, renovando además su estructura táctica.



Marcelino respondió dando entrada a Coquelin para fortalecer el medio campo y a Morales como nueva amenaza, pero el Rennes, en una acción aislada, logró empatar por medio de Blas, que aprovechó la pasividad defensiva para marcar con un disparo ajustado al palo.



El empate, a 11 minutos del final, obligaba al Villarreal a remar de nuevo a contracorriente, pero la respuesta del conjunto castellonense no pudo ser más contundente.



Apenas un minuto después, el equipo de Marcelino tejió una jugada al primer toque en el interior del área francesa que Parejo, con un disparo raso, convirtió en gol.



El Rennes se volcó en los últimos minutos en busca de un empate del que estuvo muy cerca, en un eterno descuento, tras un lanzamiento de falta que se estrelló en el palo y, posteriormente, con un gol anulado a Assignon en el m.101, a instancias del VAR, por fuera de juego en la última acción del partido.



- Ficha técnica:



2 - Rennes: Mandanda; Wooh, Belocian (Truffert, min. 69), Theate; Assignon, Matic, Le Fée, Nagida (Salah, min. 69); Borigeaud (Blas, min. 55), Yildririm (Gouri, min. 69) y Terrier (Kalimuendo, min. 83).



3 - Villarreal: Reina; Foyth (Terrats, min. 48), Albiol, Gabbia, Altimira; Parejo, Ilias Akhomach (Coquelin, min. 72), Capoue (Cuenca, min. 85), Álex Baena, Gerard Moreno (Brereton Díaz, min. 85) y Sorloth (Morales, min. 72).



Goles: 0-1, min. 35: Gerard Moeno, de penalti. 1-1, min. 36: Assignon. 1-2, min. 62: Ilias Akhomach. 2-2, min. 79: Blas. 2-3: Parejo, min. 80.



Árbitro: Atilla Karoaglan (Turquía). Mostró tarjeta amarilla a Wooh, Borigeaud, Mandanda y Belocian, por el Rennes, y a Albiol, Gerard Moreno y Parejo, por el Villarreal.



Incidencias: último encuentro de la fase de grupos de la Liga Europa disputado en el estadio Roazhon Park ante 26.000 espectadores.

