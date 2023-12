Juanma Moreno: Puigdemont "chuleó" a Sánchez ante toda Europa y ahora se reúne con él

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha lamentado que el PSOE está "dejando de existir" como partido "constitucionalista" y de centro-izquierda, con el ejemplo del acuerdo con Bildu en Pamplona y la eventual reunión del presidente, Pedro Sánchez, con Carles Puigdemont: "Ayer le volvió a chulear ante toda Europa y ahora se reúne con él".



Moreno ha criticado, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento, que el presidente de 48 millones de personas, de ellos 7,5 millones catalanes, se reúna con un "prófugo de la justicia" y ha asegurado que en lugar de pacificar la convivencia como decía, ahora el independentismo está "más crecido" que nunca, diciendo en las Cortes Generales que lo que quieren es un referéndum y la independencia.



Ha cuestionado cómo queda España ante Europa cuando Sánchez se va a reunir con Puigdemont después de haber estado diciendo cinco años que era un prófugo, que tenía que volver a España "con grilletes y a la cárcel" y se luchaba por conseguir la euroorden.



Además, ha opinado que Sánchez rompió ayer en el Parlamento europeo "la dignidad del Estado de derecho español" y trasladó una imagen de país "de segunda" en calidad institucional.



Moreno ha acusado al presidente español de "dividir" también en Europa, que cree que es lo que hace siempre "para mantenerse en el poder", en referencia a su enfrentamiento con el alemán Manfred Weber.



El dirigente andaluz considera que el PSOE está ahora "al servicio del señor Sánchez", quien está tomando decisiones "que eliminan a ese partido de centro izquierda que tanto necesita España".



"Estoy triste porque el PSOE que yo he conocido, el PSOE que he admirado y al que le he tenido respeto hoy ya no existe", ha añadido.



Moreno ha pedido que "alguien" en el PSOE asuma "un punto de liderazgo moral" dentro del partido para recuperar el partido de centroizquierda que considera que necesita el país.



En referencia a la Alcaldía de Pamplona, ha denunciado que el PSOE entrega el poder a un "partido radical" como Bildu y ha aludido a unas palabras de una víctima del terrorismo que dijo que se iban a ver cosas "que nos van a helar la sangre".

