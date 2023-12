Putin dice que Kiev "no logró nada" con su contraofensiva mientras Rusia mejora posiciones

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este viernes que Ucrania "no logró nada" durante su "gran contraofensiva", iniciada el verano pasado, y que las tropas rusas "mejoran sus posiciones" en el frente.



"El enemigo anunció una gran contraofensiva. No logró nada en ninguna parte", indicó en su rueda de prensa de fin de año.



La última operación ucraniana en el marco de la contraofensiva fue el "intento de desembargo" en la orilla izquierda del Dniéper, señaló Putin.



"Ni siquiera sé para qué lo hacen. Envían a su gente al exterminio. Los propios militares ucranianos reconocen que es un camino con una sola dirección", indicó.



Los soldados ucranianos que lograron cruzar el río están ahora cercados, aseguró y calificó de "irresponsable" la decisión de las autoridades ucranianas de enviarlos allí.



"Seré sincero, a nosotros nos conviene que envíen su personal militar allí. Lamentablemente, la lógica de las luchas armadas es así", señaló.



El jefe del Kremlin reveló que actualmente la agrupación de las tropas rusas en Ucrania la componen 617.000 militares, que han logrado mejorar sus posiciones "en casi toda la línea del frente", que ahora es de "más de 2.000 kilómetros".



A la vez, aseguró que "lo que sucede (en Ucrania) es una enorme tragedia, parecida a una guerra civil".



Esta tragedia, según el líder ruso, se debió, en particular, a la intención de Occidente de acercarse a las fronteras rusas.



"El deseo incontrolable de avanzar sigilosamente hacia nuestras fronteras, atrapando a Ucrania en la OTAN, llevó a esta tragedia", insistió.



Este año el Kremlin decidió combinar la conferencia de prensa con su sesión de preguntas y respuestas con la ciudadanía, que solían celebrarse en la primera y la segunda mitad de cada año, respectivamente.



Se trata de la primera gran rueda de prensa de Putin desde el inicio de la guerra, que este año el Kremlin combinó con la línea directa del presidente en la que Putin responde a las preguntas de sus conciudadanos.

