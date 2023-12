Carolina España asegura que Andalucía necesita justicia, no que se le perdone la deuda

La consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España, ha asegurado que Andalucía "ha hecho los deberes" y tiene una deuda por debajo de la media y que, por tanto, no precisa que se le condone la deuda como pide Cataluña sino justicia con los 1.079 millones de euros que deja de percibir cada año desde 2009.



Cataluña es la comunidad con una mayor deuda 'per cápita', "no puede salir a los mercados y por eso necesita ese alivio", mientras que Andalucía es la tercera que menos deuda 'per capita' tiene, ha recordado la consejera en declaraciones a los periodistas.



Andalucía desde 2009 lleva perdidos 14.000 millones de euros, que debían haberse empleado en "financiar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras políticas sociales; es muy difícil así poder igualarnos en una sanidad o en una educación a otras comunidades como Madrid, como Cataluña, si no estamos adecuadamente financiados".



"Por eso, nuestra reclamación desde Andalucía es primero un fondo transitorio de nivelación de mil millones de euros que compense a Andalucía y que esté ya incluido en los Presupuestos Generales del Estado que se están elaborando para el año 2024", ha demandado.



La consejera también ha pedido que se retome la reforma del sistema de financiación, "una reforma que ya prometió este Gobierno en el año 2018 y prácticamente apenas se ha avanzado".



España ha asegurado que el Gobierno andaluz está dispuesto a hablar sobre la financiación autonómica pero que "primero es necesario que Andalucía tenga una financiación absolutamente justa", porque "lo que no puede ser es ceder al chantaje del independentismo y aceptándole absolutamente todo y luego chantajearnos a las comunidades autónomas por si no consiguen aprobar la senda de déficit en el Senado".



"Creo que las comunidades autónomas tenemos ya mucho peso, mucha responsabilidad con todas nuestras competencias como para encima someternos y tener que aguantar ese tipo de chantaje y de amenazas", ha insistido.

