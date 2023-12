La red de trenes de cercanías está "colapsada" y es una "ratonera e insegura"

Trenes de cercanías “absolutamente colapsados” y estaciones que son una “ratonera” e “inseguras”. Así describe Miguel Montenegro, secretario del sector ferroviario de CGT en Andalucía, la realidad del ferrocarril andaluz. El sindicato CGT ha reclamado este miércoles, una vez más, un ferrocarril público de calidad en el marco de la Plataforma en Defensa del Tren Rural en Andalucía (PTRA).

Los andenes están colapsados, los túneles no admiten más número de trenes y no reúnen las condiciones mínimas en materia de protección civil, esperamos que nunca pase nada

Una de sus principales reivindicaciones es aprovechar las infraestructuras ferroviarias que “ya existen” para ampliar el número de cercanías. La provincia de Málaga tiene una red que se ha quedado pequeña. Al oeste de la capital el cercanías muere en Fuengirola y no llega a Marbella. Si miramos al otro lado de la provincia, el este está incomunicado por vía ferroviaria. La Axarquía “podría estar perfectamente comunicada por tren con la capital y con la otra costa”. Montenegro explica que, por ejemplo, “en su momento hubo trenes como el de Zafarraya a Málaga o el de Málaga a Coín y se trataría de recuperar eso”: “Nuestros y nuestras antepasadas supieron vertebrar la provincia y esto se abandonó por decisiones políticas”.

Hacia el interior la comunicación también es limitada por la “ceguera política”. “No se entiende, que existiendo infraestructuras, la línea C2 no conecte” los pueblos del interior con la capital y la costa. Esta línea, ha recordado, no llega hasta Antequera ciudad y Ronda no está unida a la Estación de Bobadilla impidiendo que “puedan venir ciudadanos de Ronda a la capital”. Un problema de movilidad que al solucionarlo “también se contribuye a que no se abandone el medio rural”. También se ha quejado de la falta de un tramo que una la línea C2 con Campanillas, la universidad y el PTA, “un trozo de la ciudad que tiene 30.000 usuarios que van a trabajar”.

“Se nos quiere seguir sumiendo en el siglo XIX y que Málaga sea el norte de África y no el sur de Europa”, ha denunciado. Sin embargo, lo que corre más prisa es solucionar la “ratonera” en la que se han convertido algunas infraestructuras, como la línea C1: “Los andenes están colapsados, los túneles no admiten más número de trenes y no reúnen las condiciones mínimas en materia de protección civil, esperamos que nunca pase nada”.

A lo largo de Andalucía se han realizado movilización por un Pacto Andaluz por el Ferrocarril, al que, el sindicalista de CGT, pide la adhesión del gobierno de Juanma Moreno. “Queremos que la Junta lidere” este pacto para que el tren sea un transporte “prioritario”, tras “una desinversión histórica de los distintos gobiernos centrales, tanto del PP como del PSOE”.

La PTRA está “trabajando trabajando en mociones desde los ayuntamientos para intentar que desde los municipios se impulse” el Pacto Andaluz por el Ferrocarril y llegue al Parlamento”, ha concluido. Además de dar uso a todas las infraestructuras ferroviarias que ya existen “sin necesidad de millonarias inversiones”.

Otras entidades como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya denunció este verano al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible los problemas de movilidad que sufre Málaga y los municipios que conforman la Costa del Sol, “especialmente la falta de infraestructuras”. La reciente avería en el raíl de la línea C1 a la altura de Torremuelle, en Benalmádena, durante el puente de diciembre, ha puesto de manifiesto, “una vez más, las deficiencias en la línea de cercanías C1 entre Málaga y Fuengirola, provocando cancelaciones y retrasos en el servicio y aglomeraciones”.

