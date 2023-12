El PSOE-A acusa al PP de "desvirtuar" el Pacto de Antequera y de "pisotear" la autonomía

El PSOE-A ha cargado este miércoles contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el PP por su andalucismo de "hojalata" y ha denunciado que su actitud "desvirtúa" el Pacto de Antequera y "pisotea" la autonomía andaluza al aplicar políticas que "destrozan" la sanidad y la educación públicas.



Con motivo del 45 aniversario del Pacto de Antequera, que unió el 4 de diciembre 1978 a los partidos andaluces para conseguir la autonomía, la portavoz parlamentaria del PSOE, Ángeles Férriz, ha criticado que las políticas de Moreno y la mayoría absoluta del PP "desvirtúan" ese pacto, lo que ha achacado a que los populares "no estuvieron" en ese proceso.



"Estamos aquí por respeto a los vecinos, por lo que supuso el Pacto de Antequera, porque esta visita no ha sido consensuada ni se nos ha informado. Esto es la fiesta del postureo del PP, que no responde al espíritu del Pacto", ha censurado.



La socialista ha lamentado la "conversión" y el andalucismo de "hojalata" de Moreno y el PP para denunciar a continuación que sus políticas "destrozan y colapsan" la sanidad y la educación públicas.



"Es la hoja de ruta del PP para empujarnos a la privada", ha aseverado la portavoz, que ha reprochado a la derecha que "no quiere ver los problemas que ha generado".



Además de lamentar que el acto sobre el aniversario del Pacto de Antequera ha quedado "deslucido" por la actitud del PP, Férriz ha considerado que este partido tiene mayoría absoluta, pero también "desvergüenza absoluta" por utilizar la autonomía para la "confrontación permanente" con el Gobierno central en lugar de solucionar los "graves" problemas de los andaluces.



Preguntada por la participación del presidente Moreno en la cumbre climática de Dubai, ha opinado que ha ido a "otro postureo" y a explicar que el problema de Doñana se ha solucionado porque su gobierno lo ha puesto encima de la mesa.



"Esto es de nota. Él sabe que lo que ha hecho es poner en riesgo la imagen de Andalucía, de Huelva y del fruto rojo. Todo por arañar un puñado de votos. Ahora que vaya a Huelva y cuente cual es el compromiso de la Junta con Doñana. El único compromiso que hemos visto es el del Gobierno de España", ha sostenido.

