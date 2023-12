El PP: el Gobierno vive tan anclado en el engaño que sus socios piden verificadores

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha cargado contra el Gobierno por mentir sobre la amnistía: viven tan anclados en el engaño que hasta sus socios les piden verificadores. Si la amnistía es tan buena ¿por qué no la anunciaron antes de las elecciones?



Una pregunta que ha planteado a la ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, en la primera sesión de control de esta legislatura en el Congreso y después de que ayer la ley de amnistía del PSOE superara el primer trámite parlamentario en la Cámara.



Bravo ha empezado por recordar algunas de las afirmaciones de Montero asegurando que no habría amnistía ni referéndum y la vicepresidenta ha contraatacado mencionando que él "engañó" a los andaluces cuando cobró por encima de lo que estipulaba la ley durante su mandato como consejero de Economía.



La ministra se ha defendido también de las acusaciones de Bravo al señalar que la iniciativa legislativa que trajeron los independentistas sobre la amnistía no era constitucional, pero sí lo es la que impulsa el PSOE.



Mientras la ministra insistía en que él no es competente para determinar si la ley que salga del Congreso será o no constitucional, le ha preguntado si el PP aceptará la constitucionalidad del texto cuando así lo determinen las instancias competentes.



Montero ha repetido que el PP no tiene proyecto para Cataluña y si lo tiene es "¿un 155 permanente o de la ilegalización de los partidos independentistas?", ha planteado la ministra al PP refiriéndose a lo que proponen sus socios de Vox.



"Creo que el PP tiene que salir ya de esa actitud destructiva y ponerse a trabajar", ha recalcado la vicepresidenta cuarta.

