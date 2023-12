Concha Velasco fue una actriz realísima, de ademán propio y multiexpresiva. Una cómica llena de registros que desde muy joven estableció un principio para toda su vida: el respeto absoluto hacia su profesión. Gerardo Vera me comentó en 2016 en el Café Comercial de Madrid: “Concha jamás pisa el escenario con los zapatos de calle. O pasa descalza o con los zapatos del personaje. Por respeto”. Concibió el escenario como un ámbito sagrado: el de la persona que ya no era ella, sino el del personaje que encarnaba durante la función. Su última gran obra fue en ese 2016, ‘Reina Juana’, en el madrileño Teatro de La Abadía, un texto sensacional de Ernesto Caballero con dirección de Gerardo Vera. Ya mayor, con la salud agujereada, Concha Velasco desplegó en esa función un talento sublime y un despliegue físico estratosférico hasta culminar una interpretación memorable en un personaje, la Reina Juana, maltratado por la vida y por la Historia, en cuya reivindicación ella transmitía creer firmemente. “El Poder es tributo del Maligno: Pudre”, repetía Doña Juana. Porque Concha Velasco pasó la batería (como se decía antes) desde su primer trabajo en el teatro o en el cine, pero en ‘Reina Juana’ era también el público el que pasaba la batería a la inversa: finalizada la función, entre una ovación inmensa, la gente subía al escenario entusiasmada a estrechar la mano de la actriz.

Concha Velasco siempre sudó los personajes. Cuando, muy joven, se propuso entrar en una compañía de revista, lo primero en lo que se interesó Celia Gámez no fue en el posible talento de aquella chica vallisoletana, sino que le espetó: “Enséñame las piernas”. Y Concha mostró mucho las piernas como corista, pero al público lo que llegó fue la mirada de sus ojos. En 1986 Mayra Gómez Kemp le preguntó el motivo por el cual había montado aquel inolvidable musical, ‘Mamá, quiero ser artista’, y Concha respondió con ironía: “Porque en la vida ya sólo me quedan cinco minutos para poder enseñar las piernas”. Mientras se grababa un número de ‘Mamá…’ para el “Un, dos, tres”, una azafata del concurso rompió a llorar durante la actuación de Concha en el plató. Exclamó: “Yo nunca seré tan buena”. Concha Velasco fue una estrella que trabajó como una obrera. En septiembre de 2021 se retiró cuando la habían abandonado todas sus fuerzas. Entonces se sentó en la habitación de su residencia como si la rosa tatuada aguardase el paso de un tren. El pasado dos de diciembre dijo: “Yo me bajo en la próxima…”

