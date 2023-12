Serrat, medalla de honor de la SGAE "feliz de haber dedicado mi vida a escribir canciones"

El músico Joan Manuel Serrat ha recibido este martes 12 de diciembre la medalla de honor de la SGAE en un acto en el que ha reconocido estar "feliz de haber dedicado la vida a escribir y cantar canciones", algo que sigue haciendo "en privado y en público" cuando le "apetece".

"Las canciones forman ya para todos una memoria y estoy feliz de haber podido dedicarme a eso. Ahora lo sigo haciendo, en privado y en público cuando me apetece, lo requiere la oportunidad y la amistad", ha apuntado el cantautor catalán, quien ya ha anunciado su retirada de los escenarios.

En un acto celebrado en la sede madrileña de la SGAE, Serrat, de 79 años, ha recibido la medalla de manos del presidente de la entidad de derechos de autor, Antonio Onetti, en un encuentro en el que ha estado rodeado de amigos como los cantantes Victor Manuel y Ana Belén, Estrella Morente, el cineasta Montxo Armendáriz o el escritor Eduardo Mendoza, autor también de la laudatio previa a la entrega.

"Las canciones son la vida y me siento feliz de que hayan acompañado a la gente, que las han hecho suyas a su manera y hasta me las han descubierto algunas veces, viendo cosas que no había pretendido escribir", ha comentado un Serrat visiblemente emocionado y que ha agradecido el premio tanto a la SGAE como a todas sus amistades.

"Doy las gracias a todos mis compañeros que he tenido la suerte de encontrarme por el camino, a los que están hoy aquí, a los que no están y a los que se han ido: me acuerdo de todos ellos, que funcionan como un todo en mi vida. Y también a mis amigos desconocidos que me han permitido hacer esta vida", ha señalado.

Serrat ha reconocido de que se trata de un día "muy feliz" en el que no ha querido ponerse "palos en la rueda", si bien sí ha hecho una mención al paso del tiempo. "Me dan esto porque soy viejo, eso es así, pero yo estoy contento por haber llegado hasta aquí", ha lamentado con humor.

"Es el discurrir de las cosas, yo ya me doy por satisfecho de poder subir las escaleras y despertar cada día. Como sé que esto es irremediable, pues corre y saca todo lo bueno que puedas", ha incidido el intérprete de 'Mediterráneo', que ha calificado también a este día como de "reflexión y recapitulación".

Previo a su intervención, Mendoza ha leído una laudatio en la que ha alabado la figura del premiado, hablando de un "hombre comprometido con las causas de la libertad contra la opresión" y recordando su papel como "símbolo de la protesta" a través de la nova cançó.

"Pasó por la cárcel y el régimen lo consideraba peligroso: les salió el tiro por la culata, porque muchas veces la censura es una forma de publicidad un poco bestia y cuando volvió a España su popularidad se había multiplicado por 100", ha afirmado el Premio Cervantes.

Mendoza ha querido resaltar el papel que en la Transición "jugó la canción". "Nada como la canción representó aquella ilusión unida al temor y la incertidumbre de una época fantástica. Ahora esto es casi un recuerdo de viejos y es que el olvido y la ignorancia es una constante en la Historia", ha aseverado.

El escritor ha terminado con un elogio a la manera de interpretar las canciones de Serrat. "Uno piensa ¿y cómo lo hace? Es un estilo tan fácil que cuando uno lo escucha tiene la impresión de que se está inventando la canción en el momento, pero es que la realidad es que cabe todo y todo entra con absoluta naturalidad", ha concluido.

El presidente de la SGAE, Antonio Onetti, ha celebrado la concesión de una medalla de oro a "un clásico". "La trascendencia de esta medalla la otorga quien la recibe: durante mucho tiempo has sido un clásico tú y tus canciones y son los clásicos los que definen a su tiempo", ha remarcado. Juan José Solana, presidente de la Fundación SGAE, ha interpretado al comienzo del acto un 'medley' al piano con algunos de los temas más reconocidos de Serrat.

El pasado mes de noviembre, la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) decidió por unanimidad conceder la mayor distinción de la entidad, su Medalla de Honor, a Joan Manuel Serrat (Barcelona, 27 de diciembre de 1943), socio de la entidad desde el año 1968. En el año 2023, Joan Manuel Serrat se ha retirado oficialmente de los escenarios y el próximo 27 de diciembre cumplirá 80 años.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es