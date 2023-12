Ohtani y Rham, suspendido por la PGA, dos contratos de récord en menos de una semana

El jugador de béisbol japonés Shohei Ohtani y el golfista español Jon Rahm han cerrado, con menos de siete días de diferencia, los dos contratos más altos por volumen total hasta ahora en el mundo del deporte al margen del fútbol.



En el caso de Ohtani recibirá un total de 700 millones de dólares por jugar 10 años con Los Ángeles Dodgers tras su paso por Los Ángeles Angels. De esta manera se sitúa en lo más alto por delante de Rahm, quien se adherirá al LIV Golf a cambio de 566 millones de dólares, según informaciones de The Telegraph.



El siguiente en esa lista es el 'quarterback' Patrick Mahomes, ganador de la última Superbowl con los Kansas City Chiefs. En su caso el vínculo actual con la franquicia que le seleccionó en el año 2017 se cerró en un montante total de 503 millones de dólares en 2020.



Por detrás vuelve a ser protagonista el béisbol, que acumula seis de los siete contratos restantes que se sitúan en el top-10. Solo el que firmó el boxeador Canelo Álvarez con DAZN en 2018 por 365 millones de euros, igualado en el quinto puesto con el beisbolista Mookie Betts (Los Ángeles Dodgers), rompe esa dinámica.



El cuarto es Mike Trout, con quien Los Ángeles Angels cerraron un contrato por 417 millones de dólares en 2019, según Baseball-reference.com. Séptimo se posiciona Aaron Judge (New York Yankees) con 360 millones de dólares en 2023, octavo Manny Machado (Padres de San Diego) con 350 millones de dólares en 2023, noveno Francisco Lindor (New York Mets) con 341 millones en 2022 y décimo Fernando Tatís Jr. (Padres de San Diego) con 340 millones de dólares en el 2021.

La PGA suspende a Rahm

El PGA Tour, circuito americano de golf, ha anunciado la suspensión del español Jon Rahm por su "asociación con una serie de torneos no autorizados" después de que este haya firmado un acuerdo para adherirse a otro circuito, el LIV Golf.



"De acuerdo con las regulaciones de torneos del PGA Tour, se ha notificado a Jon Rahm que está suspendido y ya no es elegible para participar en torneos del PGA Tour debido a su asociación con una serie de torneos no autorizados", señaló el organismo en un comunicado difundido a los jugadores del que se han hecho eco la cadena estadounidense NBC o la publicación Golf Digest.



"Si se produjeran cambios adicionales, los playoffs de la FedExCup y la lista de puntos de elegibilidad continuarán actualizándose hasta el final del año 2023, con la elegibilidad definitiva para la temporada 2024 fijada para el 31 de diciembre", añade el texto.



Así las cosas, no serán contabilizados en la lista de puntos los resultados cosechados por Rahm en la campaña 2022-2023; en la que ocupaba el puesto 18 del ránking de la FedEx Cup y ganó The Sentry, el American Express y el Genesis Invitational además del Masters de Augusta; uno de los cuatro "grandes", en los que podrá seguir participando.



La decisión tomada con Rahm, que se va tras conquistar once trofeos pertenecientes a la PGA desde el 2017, tendrá consecuencias para jugadores como el canadiense Mackenzie Hughes, quien asciende al puesto cincuenta y con ello tendrá garantizada una plaza en los torneos más relevantes del circuito en el 2024.

