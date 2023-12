Nadal y Alcaraz disputarán el 3 de marzo de 2024 un partido de exhibición en Las Vegas

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz se enfrentarán en un partido de exhibición en Las Vegas (EE.UU.) el 3 de marzo de 2024 que será transmitido en vivo por Netflix bajo el título "The Netflix Slam".



La plataforma digital anunció este lunes que el partido se disputará en el estadio Michelob ULTRA Arena del Casino Mandalay Bay en Las Vegas. Las entradas más baratas costarán 88 dólares.



Nadal expresó en un comunicado su satisfacción por jugar con Alcaraz y declaró que está seguro de que será "una fantástica velada de tenis".



Alcaraz, por su parte, expresó su admiración por el antiguo número uno del mundo: "Rafa es uno de los tenistas más agradables del campeonato y tengo ganas de jugar nuestro partido del 3 de marzo".



Nadal y Alcaraz se han enfrentado en tres ocasiones en torneos de la ATP. De momento, el marcador está a favor del primero, con dos victorias por una de Alcaraz.



El exnúmero uno del mundo, que se está recuperando de una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que sufrió en el pasado Abierto de Australia, lleva casi un año sin competir.



Nadal, ganador de 22 Grand Slam, tiene previsto regresar a la competición en el torneo de Brisbane (Australia) que se disputará del 31 de diciembre próximo al 7 de enero de 2024.



La participación en Brisbane servirá a Nadal de preparación para competir en el Abierto de Australia, que se jugará del 15 al 28 de enero de 2024 en Melbourne.



La ausencia de la competición durante casi un año ha colocado a Nadal en el puesto 668 de la clasificación de la ATP, mientras que Alcaraz ocupa el segundo puesto mundial, por detrás de Novak Djokovic.



Gabe Spitzer, vicepresidente de Deportes de No Ficción de Netflix, explicó que con "The Netflix Slam" la plataforma digital podrá ofrecer al público de todo el mundo "dos de los mejores tenistas enfrentados en un evento en vivo sin igual".



"Una leyenda como Rafa y un campeón como Carlos juntos en la pista, además de mucha más acción, promete ser un espectáculo en vivo que los aficionados no se querrán perder", añadió Spitzer.



Mientras, Lance Evans, vicepresidente de Deportes y Patrocinios de MGM Resort International, anticipó que el partido será "uno de los eventos más entretenidos del año" y una "experiencia inolvidable".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es