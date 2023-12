La auditoría sobre la red de Endesa de Sevilla no estará hasta abril

La auditoría externa encargada por la Consejería de Industria de la Junta sobre el estado de la red de distribución de Endesa, que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, había anunciado que se conocería en la reunión de la Mesa sobre los cortes de luz, no estará hasta finales de marzo o principios de abril, porque los técnicos “necesitan más tiempo”, un extremo que ha provocado más frustración entre parte de los afectados, mientras el Ayuntamiento ha defendido su papel de “mediador” y la empresa ha anunciado nuevas medidas para desvincular los consumos por enganches ilegales, a los que sigue culpando, de los de los usuarios para garantizar su suministro.

Así, el resultado del encuentro, en el que han participado Ayuntamiento, Consejería de Industria, Endesa, Subdelegación del Gobierno, partidos y representantes de colectivos vecinales, ha provocado de nuevo la frustración entre los afectados, especialmente en la plataforma interdistritos Barrios Hartos, cuya portavoz, Laura Cárdenas, ha calificado ante los medios la reunión de “pantomima, una cortina de humo y un lavado de cara" cargado de "mentiras", especialmente porque no se ha revelado el resultado de esa auditoría externa.

"La auditoría no está ni de lejos", se quejaba Cárdenas, ya que finalmente no será hasta finales de marzo o principios de abril de 2024 cuando esté lista la información correspondiente al estudio sobre la calidad del servicio energético. En la reunión, las autoridades sólo "hablan de análisis y más análisis" cuando la ciudadanía necesita "acciones" que a su entender no llegan. "Cero propuestas", insistía Cárdenas sobre la postura de las administraciones.

Para Barrios Hartos, la teoría sobre las acometidas ilegales y los cultivos de marihuana "no se sostiene" y supone una "cortina de humo" para eludir su responsabilidad cuando nos encontramos ante un "oligopolio energético", con administraciones que no están "del lado" de la ciudadanía, por lo que no “tenemos más remedio que reventar las calles" con más movilizaciones.

Por su parte, Rosario García, de la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, ha valorado al menos que "la auditoría va para adelante", después de que los técnicos haya solicitado “más tiempo” para confeccionarla de forma más completa, algo que ve “positivo”, de modo que estén los resultados "a finales de marzo o principios de abril”, aceptando la idea de esperar "unos meses más", sobre todo porque la ciudadanía afectada por esta problemática lleva "20 años esperando". Del mismo modo, ha valorado el compromiso de Endesa de emprender "medidas urgentes" para prevenir las incidencias durante el invierno.

Por su parte, Endesa, que ha agradecido el "esfuerzo de coordinación conjunto", ha defendido que, entre 2020 y 2023, ha llevado a cabo una inversión de 11,5 millones de euros en el Polígono Sur, Este-Torreblanca y Cerro-Amate Palmete para "ampliar potencia y reforzar la red de baja, media y alta tensión que abastece a la zona".

Desvincular consumos ilícitos de los lícitos

El "compromiso" es "seguir invirtiendo" en la red de distribución y aplicar la "sectorización de los consumos para intentar desvincular la sobrecarga de la red originada por la demanda de energía de las plantaciones de marihuana del suministro de los clientes con contrato en vigor", que insisten sigue siendo la principal causa de los cortes.

Además, han agradecido "especialmente" la labor de la Policía Nacional, con 56 inspecciones realizadas, señalando que "por cada piso con enganche de plantaciones localizado, se neutraliza el consumo equivalente a 80 viviendas”, lo que "protege y limita de un posible riesgo de incendio a los edificios vecinos".

Por su parte, el concejal José Luis García, delegado de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales, defendía el papel "mediador" del Ayuntamiento y apuntaba que los representantes de la Junta "se han comprometido a tener como máximo en abril" los resultados de la auditoría externa y la representación de la Subdelegación se ha comprometido a "ayudar" en la elaboración del informe.

La portavoz de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, ha señalado su “decepción” tras una reunión en la que Endesa y Junta han demostrado su “nula empatía” ante la situación de estos barrios. “Hemos salido sin un compromiso serio, sin un calendario de actuaciones que de verdad estén encaminadas a resolver esta situación”, lamentaba Hornillo, que teme “situaciones dramáticas” como la de años anteriores.

Mientras el portavoz adjunto de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha advertido de que los continuos fallos no serán solucionados hasta acabar con los cultivos de marihuana dentro de viviendas y las acometidas ilegales a la red; y hasta que Endesa mejore y modernice sus "obsoletas instalaciones" en esas barriadas.

