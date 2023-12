Juanma Moreno clama contra los que "usan la palabra progreso" para "esquilmar" el planeta

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, clamó este lunes contra los que "usan la palabra progreso" para "esquilmar los recursos del planeta" y pidió en la cumbre del clima de Naciones Unidas -la COP28- afrontar "como una prioridad planetaria" la "doble crisis" del calentamiento global y la pérdida de biodiversidad.



"En nombre del progreso se lleva esquilmando los recursos naturales del planeta desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo se lleva usando la palabra 'progreso' para deteriorar nuestro planeta, involucionar y dar pasos atrás", denunció Moreno en un evento organizado por el Comité Europeo de las Regiones (CdR), del cual él es vicepresidente, durante la COP28 que se celebra en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).



El dirigente andaluz admitió que, para paliar la crisis climática y la crisis de biodiversidad, es necesario "un cambio de modelo y de hábitos" que "concierne a todos y no sólo a las administraciones", por lo que avisó a los ciudadanos que "también tienen que mirarse a ellos mismos", más allá de exigir respuestas a sus gobiernos.



En un acto donde estaba acompañado por otros cargos del mundo local y regional de la Unión Europea (UE), Moreno sacó pecho por el reciente acuerdo "histórico" -dijo- que han cerrado la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para garantizar la protección del parque natural de Doñana y acabar con el conflicto que enfrentaba a ambos Ejecutivos.



"A pesar de las diferencias ideológicas que tenemos (...), eso no ha sido ningún obstáculo para alcanzar un objetivo de interés general con un acuerdo que hará posible el futuro progreso social de los municipios de la zona, pero siempre protegiendo a esa joya natural que es el parque de Doñana", expuso el presidente andaluz.



En su opinión, este acuerdo debe marcar "el camino" a seguir para paliar la crisis climática y la crisis de biodiverisdad, y aseveró que "querer es poder".



Sobre todo porque él ha podido ver "muy de cerca" el impacto de la emergencia climática sobre el terreno, ya que Andalucía es "una de las regiones más vulnerables de Europa" ante el auge del calentamiento global y de la escasez de lluvias.



"La sequía no es un problema coyuntural del Mediterráneo, es un problema estructural que va a ir a peor como consecuencia del cambio climático. Por ello reclamamos a la UE la condición de 'singularidad hídrica', no solo para Andalucía, sino para que las regiones del sur de Europa puedan seguir manteniendo sus niveles de progreso, bienestar y de protección a la naturaleza", sostuvo.



Moreno apuntó que la industria agrícola andaluza "alimenta a 500 millones de personas en el mundo" y avisó que, sin agua, va a ser "imposible mantener esa capacidad de producción en calidad y cantidad".



Con todo, también reivindicó el papel de las ciudades y regiones para acelerar la aplicación de las políticas climáticas y señaló al Comité Europeo de las Regiones como un "foro esencial" para lograr este propósito.



Moreno forma parte de la delegación que esta institución -que representa a los gobiernos locales y regionales de la UE- ha desplazado a Dubái para intentar que, en el acuerdo final de la cumbre, los países se comprometan a involucrarles en el diseño de las políticas climáticas que deben implementar el Acuerdo de París, y su objetivo de limitar preferiblemente a 1,5 grados el calentamiento global.

