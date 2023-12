Cataluña justifica su ausencia en el CPFF para avanzar bilateralmente con la financiación

La consellera catalana de Economía, Natàlia Mas, ha justificado este lunes su ausencia en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en que "todo está decidido" en este encuentro y ha reivindicado la negociación bilateral con el Estado como la "vía real" para avanzar en la definición de un modelo de financiación "singular" para Cataluña.



En declaraciones a los periodistas, Mas ha explicado que el Govern "no deja la silla vacía" en el encuentro que se celebra este lunes en Madrid, sino que acudirán a la reunión el número dos del departamento, Josep Maria Vilarrúbia, y la directora general de Presupuestos, Esther Pallarols.



Mas ha argumentado que el CPFF es un organismo que no es "de debate" ya que el Estado cuenta con la mayoría de los votos e impone sus decisiones.



Asimismo, ha asegurado que los acuerdos políticos para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno han abierto "una vía de negociación bilateral por la financiación de Cataluña", una opción que "es la vía real para luchar por los recursos que los ciudadanos de Cataluña necesitan y merecen".



"Activamos la vía bilateral para romper esta estructuralidad. Hace 40 años que estamos con los mismos resultados, por lo que si queremos resultados diferentes hay que hacer las cosas de forma diferente", ha comentado la consellera en referencia a las anteriores negociaciones de la financiación autonómica.



En esta línea, ha subrayado que el Departamento de Economía, por encargo del presidente de la Generalitat, trabaja en una "propuesta de modelo de financiación singular" para Cataluña que garantice su "suficiencia financiera".



Mas ha comentado que la propuesta se presentará "a lo largo del primer trimestre de 2024" y no ha querido dar detalles de su contenido, aunque ha garantizado que habrá solidaridad con otras partes de España, sin entrar en más concreciones.



En esta línea, la consellera comentó recientemente que el nivel de solidaridad aceptable por Cataluña puede situarse entre el 2 y el 4 % de su PIB, pero no en el 10 % actual.



Con todo, ha vuelto a reiterar este lunes que el déficit fiscal que padece Cataluña "no tiene comparativa con nuestro entorno internacional", y ha reivindicado modelos de financiación que dan mayor autonomía fiscal a las comunidades, como los aplicados en diversos estados federales como Alemania.



En la reunión de este lunes está previsto que el Estado comunique oficialmente el nivel de déficit a las comunidades para 2024, un 0,1 % del PIB, y que dé a conocer los ingresos de los que podrán disponer las comunidades el próximo año, unas cifras que estarán "muy alineadas con las previsiones de la Generalitat", ha dicho la consellera.



Cataluña ha defendido en diversas ocasiones que ese nivel de déficit para 2024 es injusto ya que si la región asume un tercio del gasto, debería contar con un tercio del margen de déficit, es decir, disponer de un déficit equivalente a un 1 % del PIB catalán.



En respuesta a las críticas del líder del PSC, Salvador Illa, a su ausencia en el CPFF, la consellera ha opinado que este mismo "empuje" que tiene Illa en abocar a Cataluña "a una negociación multilateral" que ha llevado durante los últimos 40 años a un "déficit fiscal estructural invariable", lo podría tener "para acompañar" al Govern en la definición de un modelo de financiación "singular" para Cataluña.

