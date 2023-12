Francia impedirá que los hinchas del Sevilla acudan al partido contra el Lens

El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, anunció hoy en una entrevista que los hinchas del Sevilla no podrán ir al partido de la Liga de Campeones que el club andaluz disputará el martes contra el Lens francés.



"No podrán venir a Lens", afirmó Darmanin al medio digital Brut.



El ministro había sido consultado por la incapacidad de frenar los incidentes de violencia en el fútbol que se han dado en Francia recientemente y que el pasado 2 de diciembre se saldaron con un muerto en altercados entre seguidores del Nantes y el Niza.



En respuesta, Darmanin alegó que es una "cuestión particular del fútbol" y que hay que tomar medidas rápido.



Así, junto a la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, y el presidente de la Liga francesa, Vincent Labrune, se ha decidido imponer una moratoria a los desplazamientos de hinchadas exteriores.



"Para crear un electroshock, voy a prohibir venir a los aficionados del Sevilla a Lens", agregó.



Darmanin señaló que antes la violencia ocurría en el estadio, y que se tomaba la medida de prohibir la entrada al campo, pero ahora los incidentes ocurren fuera de ellos y hay que adoptar otras disposiciones.



También incidió en que esta clase de violencia no se da en otros deportes como en el fútbol: "los aficionados, no todos pero sí una pequeña parte, son los más violentos".

